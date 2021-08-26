Украинская призерка Олимпиады в Токио отдала тренеру квартиру и получила еще одну
Украинка Ирина Коляденко, которая отдала личному тренеру свою квартиру, подаренную ей за бронзу в соревнованиях по борьбе на Олимпиаде-2020, все-таки получила еще одно жилье, информирует «Обозреватель» со ссылкой на «5 канал».
Власти Ирпеня (Киевская область), где проживает спортсменка, узнав о сложившейся ситуации, решили наградить спортсменку за такой поступок.
Как говорится в сюжете телеканала, мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателями города вручил призерке Олимпийских игр еще одну жилплощадь.
«Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая проблема, надо дарить две квартиры», — заявил Маркушин.
Напомним, что Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов.
Коляденко государство подарило квратиру, однако она отдала ее своему личному тренеру Владимиру Яременко.
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Дополнительная информация:
https://news.obozrevatel.com/sport/sport/ukrainskoj-prizerke-olimpiadyi-otdavshej-treneru-podarennuyu-kvartiru-vruchili-esche-odno-zhile.htm?_gl=1*rdmhoe*_ga*MTk2MjExNjcwNC4xNjI5OTY3OTAx*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTk2NzkwMS4xLjEuMTYyOTk2ODIyNC4w
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