Украинская призерка Олимпиады в Токио отдала тренеру квартиру и получила еще одну

Украинка Ирина Коляденко, которая отдала личному тренеру свою квартиру, подаренную ей за бронзу в соревнованиях по борьбе на Олимпиаде-2020, все-таки получила еще одно жилье, информирует «Обозреватель» со ссылкой на «5 канал».

Власти Ирпеня (Киевская область), где проживает спортсменка, узнав о сложившейся ситуации, решили наградить спортсменку за такой поступок.

Как говорится в сюжете телеканала, мэр Ирпеня Александр Маркушин вместе с предпринимателями города вручил призерке Олимпийских игр еще одну жилплощадь.

«Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая проблема, надо дарить две квартиры», — заявил Маркушин.

Напомним, что Коляденко стала третьей в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограммов.

Коляденко государство подарило квратиру, однако она отдала ее своему личному тренеру Владимиру Яременко.

?utm_source=copypaste