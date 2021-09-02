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Умер заслуженный тренер России по борьбе Анатолий Кавкаев

09:49

31 августа на 73-м году жизни не стало заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, чемпиона Европы, призера чемпионатов мира по греко-римской борьбе Анатолия Кавкаева, информирует сайт ФСБР.

«Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражают свои соболезнования родным и близким Анатолия Петровича. Невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

На рубеже веков Кавкаев работал в тренерском штабе сборной России по греко-римской борьбе.

Дополнительная информация:

http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_sajta/ne_stalo_anatolija_kavkaeva

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Роман Шишов все материалы автора

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