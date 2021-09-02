Умер заслуженный тренер России по борьбе Анатолий Кавкаев

31 августа на 73-м году жизни не стало заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, чемпиона Европы, призера чемпионатов мира по греко-римской борьбе Анатолия Кавкаева, информирует сайт ФСБР.

«Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражают свои соболезнования родным и близким Анатолия Петровича. Невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

На рубеже веков Кавкаев работал в тренерском штабе сборной России по греко-римской борьбе.