Умер заслуженный тренер России по борьбе Анатолий Кавкаев
09:49
31 августа на 73-м году жизни не стало заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, чемпиона Европы, призера чемпионатов мира по греко-римской борьбе Анатолия Кавкаева, информирует сайт ФСБР.
«Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражают свои соболезнования родным и близким Анатолия Петровича. Невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.
На рубеже веков Кавкаев работал в тренерском штабе сборной России по греко-римской борьбе.
Дополнительная информация:
http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_sajta/ne_stalo_anatolija_kavkaeva
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю