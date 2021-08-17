Лалович: «Юниорский чемпионат мира в Уфе может стать большой мотивацией для борцов»

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович высказал мнение, что чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе может стать большой мотивацией для спортсменов, у которых есть все шансы заявить о себе на Олимпиаде 2024 года.

Чемпионат мира среди юниоров по олимпийским видам борьбы стартовал 16 августа в Уфе.

«Молодёжный спорт больше всего пострадал от пандемии. Предыдущий чемпионат мира по борьбе среди юниоров прошёл 729 дней назад. Поэтому Уфа-2021 может стать большой мотивацией для этого поколения борцов в столь непростое время. Тем более что новый олимпийский цикл продлится всего три года, и у этих борцов есть все шансы заявить о себе уже в Париже-2024», — сказал Лалович.

Президент UWW также отметил высокий уровень организации Уфы-2021.

«Юниорский мир проходит всего через неделю после Олимпийских игр в Токио. Подготовка такого глобального события — это огромная работа. Но для нас Уфа-2021 — больше праздник, чем тяжелая работа. Хочу поблагодарить главу Башкортостана Радия Хабирова и Федерацию спортивной борьбы России за созданные возможности. В Уфе прекрасная арена, отличные условия для проживания — борцам созданы все условия, чтобы проявить себя», — подчеркнул Лалович.

В первый день чемпионата мира по борьбе среди юниоров Лалович провел рабочую встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. В ней также приняли участие президент ФСБР Михаил Мамиашвили, заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, директор Центра подготовки сборных России Георгий Брюсов, вице-президенты UWW Наталья Ярыгина и Ахрол Рузиев.

Борцы из 55 стран принимают участие в юниорском чемпионате мира. Россия трижды проводила чемпионаты мира среди взрослых по олимпийским видам. В 1997 году чемпионат мира по вольной борьбе прошел в Красноярске, в 2002-м — по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м — по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве. При этом юниорский чемпионат мира в России проходит впервые.