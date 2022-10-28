Тедеев сделал заявление: «Мамиашвили поставил свой интерес выше, чем интерес спортсменов и государства»

Экс главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил с официальным заявлением по поводу своего ухода из команды. Полный текст заявления оказался в распоряжении «СЭ».

В четверг состоялось заседание исполкома Федерации спортивной борьбы России, где было решено освободить Тедеева от должности главного тренера сборной и назначить его ее куратором. Специалист возглавлял национальную команду с 2001 года (с перерывом на Олимпиаду-2012).

«Уважаемые друзья, коллеги, любители спортивной борьбы! — говорится в заявлении Тедеева. — Считаю, пришло время поговорить начистоту и прояснить ситуацию, связанную с моей отставкой с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе. Именно с отставкой, а не назначением, как это озвучено «куратором» команды, который у нашей федерации, замечу, уже есть, и он был избран два года назад конференцией Федерации спортивной борьбы России. Я говорю о двукратном Олимпийском чемпионе по вольной борьбе первом вице-президенте ФСБР Арсене Фадзаеве. О каком кураторстве идет речь, если законно избранный куратор у наших борцов уже есть?

Решение не продлевать со мной контракт было принято 30 сентября единолично главой ФСБР Михаилом Мамиашвили. Получается, что мнение исполкома ни во что не ставится, оно обезличено.

У кого-то есть вопросы к моей профессиональной компетентности или результатам, которые показывает сборная по вольной борьбе, которой я руководил около 20 лет? Думаю, что таких вопросов нет!

Ни для кого не секрет, что в 2001 году, когда я был назначен на пост главного тренера, у нас было нелегкое время. Мы с тренерским штабом собирали нашу команду по крупицам день за днем, год за годом. Сегодня наша сборная — это самая молодая и самая сильная сборная в мире. Это мы еще раз показали в прошлом году на Олимпийских играх и чемпионате мира. Более двухсот моих воспитанников сегодня являются обладателями самых высоких спортивных наград в мире.

Год назад, 19 октября 2021 года на заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России, а позже и на заседании экспертного совета Министерства спорта страны моей работе была дана самая высокая оценка. Оценил мой труд и президент России Владимир Путин, наградив меня почетной грамотой и орденом Александра Невского. Особенно хочу отметить, что 24 февраля этого года сборная по вольной борьбе первая и единственная в России поддержала СВО на Украине.

Вся моя деятельность за эти годы на посту главного тренера сборной страны по вольной борьбе была публична и открыта. Достигнутые уникальные результаты говорят сами за себя.

Очевидно, что принимая решение о непродлении со мной контракта, президент Федерации спортивной борьбы России руководствуется далеко не здравым смыслом, ставя свой личный интерес выше, чем интересы спортсменов и государства. Считаю, что это первый прецедент в истории российского спорта, когда увольняют тренера, стабильно приводящего сборную к высоким результатам.