Мамиашвили — о заявлении Тедеева: «Могу только с уважением отнестись к его мнению»
Мамиашвили поделился мнением о заявлении Тедеева
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-тренера сборной России Дзамболата Тедеева о своем уходе из команды.
Ранее Тедеев заявил, что его уход из национальной сборной связан с личными интересами Мамиашвили.
«Меня это заявление очень сильно удивило. Вчера он присутствовал на исполкоме, полностью был погружен в материал... Что поделать тут? Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись. Больше мне добавить нечего», — сказал Мамиашвили «СЭ».
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