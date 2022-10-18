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Троих российских борцов дисквалифицировали за запрещенное вещество в допинг-пробах 2012 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало российских борцов Елену Вострикову, Дарью Лексину и Алексея Щекова за использование фуросемида в 2012 году.

Вещество находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«ITA приняло решение дисквалифицировать Вострикову, Лексину и Щекова за нарушение антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Российского антидопингового агентства.

Вострикова и Лексина дисквалифицированы на 1 год, срок их дисквалификации — со 2 марта 2022 года по 1 марта 2023 года. Щекова отстранили на 2 года — со 2 марта 2022 года по 1 марта 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16083569
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