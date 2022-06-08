Чемпион Европы по вольной борьбе Шумилин умер в Германии

Призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе Андрей Шумилин умер после продолжительной болезни. Ему было 52 года.

«Сегодня, 8 июня, на 52-м году жизни не стало президента олимпийского совета Калининградской области, чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по вольной борьбе Андрея Шумилина Федерация спортивной борьбы России, борцы и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Андрея Анатольевича, Калининградской области и всему борцовскому сообществу. Глубоко скорбим вместе с Вами», — говорится в социальных сетях Федерации спортивной борьбы России.

По информации ТАСС, у Шумилина было обнаружено онкологическое заболевание, от которого бывший спортсмен долгое время лечился. Шумилин проходил лечение в Германии.