Действующий чемпион мира по вольной борьбе Магомедов одержал победу на чемпионате России

Действующий чемпион мира по вольной борьбе Абасгаджи Магомедов одержал победу на чемпионате России в Кызыле в весовой категории до 61 килограмма.

В финальном поединке 24-летний Магомедов победил Ахмеда Идрисова, бронзовыми призерами соревнований стали Чермен Тавитов и Башир Магомедов.

Россиянин Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма в 2021 году. В финале борец победил американца Дэйтона Фикса со счетом 4:1.