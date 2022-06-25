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Сегодня, 20:10

Действующий чемпион мира по вольной борьбе Магомедов одержал победу на чемпионате России

Алексей Еремин
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Действующий чемпион мира по вольной борьбе Абасгаджи Магомедов одержал победу на чемпионате России в Кызыле в весовой категории до 61 килограмма.

В финальном поединке 24-летний Магомедов победил Ахмеда Идрисова, бронзовыми призерами соревнований стали Чермен Тавитов и Башир Магомедов.

Россиянин Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма в 2021 году. В финале борец победил американца Дэйтона Фикса со счетом 4:1.

Источник: https://tass.ru/sport/15033695
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