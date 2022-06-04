Олимпийский чемпион Сослан Рамонов прокомментировал завершение карьеры

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Сослан Рамонов рассказал, почему решил завершить спортивную карьеру.

«Вообще, сейчас это все как-то в интернет вылилось. А так, я в 2020 году после чемпионата России не выступал нигде и не тренировался. Травму получил, и с тех пор я уже не в «обойме» был. Просто сейчас этому внимание уделили, а выступать с 2020 года перестал», — цитирует MMA.Metaratings.ru Рамонова.

31-летний российский спортсмен осетинского происхождения выиграл Олимпиаду в Рио-де-Жанейро 2016 года по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.