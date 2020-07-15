Индийский штангист временно отстранен из-за положительного допинг-теста

Штангист из Индии Пардип Сингх временно отстранен от соревнований, сообщает Inside The Games. Спортсмен сдал положительный допинг-тест. Указано, что он использовал гормон роста.

Положительный результат дала проба А. Вскрытие пробы В отложено из-за пандемии коронавируса. Если нарушение подтвердится, спортсмен может быть дисквалифицирован на четыре года. Таким образом, он пропустит ближайшую Олимпиаду в Токио.

25-летний Сингх — обладатель серебряной медали Игр Содружества 2018 года в категории 105 кг.