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Допинг

Индийский штангист временно отстранен из-за положительного допинг-теста

16:45
Пардип Сингх. Фото AFP
Пардип Сингх. Фото AFP

Штангист из Индии Пардип Сингх временно отстранен от соревнований, сообщает Inside The Games. Спортсмен сдал положительный допинг-тест. Указано, что он использовал гормон роста.

Положительный результат дала проба А. Вскрытие пробы В отложено из-за пандемии коронавируса. Если нарушение подтвердится, спортсмен может быть дисквалифицирован на четыре года. Таким образом, он пропустит ближайшую Олимпиаду в Токио.

25-летний Сингх — обладатель серебряной медали Игр Содружества 2018 года в категории 105 кг.

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