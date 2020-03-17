Финал четырех чемпионата России по водному поло среди женщин перенесен из-за коронавируса

Федерация водного поло России на своем сайте объявила о переносе финала четырех женского чемпионата страны. Это связано с пандемией коронавируса.

Финал четырех должен был пройти с 1 по 6 апреля. Перенесены также матчи 1/2 финала мужского Кубка России и 13-го тура чемпионата страны среди мужчин, а также 5-го тура женского чемпионата. Отложены также детские и юношеские соревнования. О новой дате их проведения будет сообщено дополнительно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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