Чемпионаты России по водному поло могут быть прерваны из-за пандемии

Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд могут быть прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас обсуждается вопрос, останавливать чемпионат или нет, потому что среди спортсменов и тренеров много заболевших, — сказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко ТАСС. — На президиуме выслушаем мнение клубов, они проголосуют по этому вопросу.

Лично я против закрытия, надо просто усиливать меры безопасности — маски, перчатки, тесты. Если мы остановим чемпионаты, то рискуем потерять и спонсоров, и партнеров, и телевидение.

Мужской чемпионат России стартовал в середине сентября, женский — в начале октября.