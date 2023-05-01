Вербов делает первый шаг к чемпионству. В Казани рождается новая династия?

«Динамо» не справилось с напором «Зенита» — 0 :3 .

Чемпионат России. Мужчины. Финал

«Зенит» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17)

Счет в серии: 1-0.

Казанский «Зенит» уверенно выигрывает первый матч финальной серии российской мужской Суперлиги. Московское «Динамо», которое удерживает титул чемпионов страны второй год подряд, испытывает проблемы в походе за третьим титулом кряду. Неужели у москвичей закончились силы после эмоциональной концовки серии с Питером, либо команда Алексея Вербова просто играет в волейбол другого уровня? По крайней мере в понедельник столичный коллектив остался без подачи, а кроме нее предложить ничего «Зениту» не смог.

Борьба связующих и проблемы у «Динамо»

Перед стартом финала многие говорили о серьезном эмоциональном давлении на команду Алексея Вербова. В его тренерской карьере еще не было больших побед. С ходу взять титул в ставшей родной для Вербова Казани не удалось, а уверенный ход прошлогоднего чемпионата прервал специфический формат «Финала четырех». На этот раз — классический плей-офф и полноценная предсезонка, а значит, отсутствие каких-либо оправданий в случае неудачи. А для самого титулованного клуба России любое место кроме первого — неудача. Впрочем, судя по всему, оправдания и не понадобятся. По крайней мере в стартовой домашней игре «Зенит» смял динамовцев. Действующие чемпионы не смогли ничего противопоставить Александру Волкову и компании.

«Динамо» осталось без своей главной игровой силы — подачи. Кроме того, в действиях игроков команды гостей было бесчисленное количество ошибок. «Мне показалось, что сегодня «Динамо» было не в своей тарелке. Так что следующая игра будет гораздо сложнее, — разумно отметил после победы капитан казанцев Волков. — Не буду раскрывать все карты, сегодня все получилось, но это далеко не максимум. Скажу так: в первой игре нам скорее повезло, так что рассчитываем на гораздо более серьезное сопротивление». У «Зенита» стоит отметить прием, а также персонально игру связующего Майки Кристенсона. В личной дуэли он был сильнее своего визави из «Динамо» Павла Панкова. Кроме того, в критический момент игры свою подачу показал Артем Вольвич.

Психология и несвойственные ошибки в атаке

«Зенит», как и в полуфинале, играет, разумно сохраняя силы на дистанции, включаясь конкретными отрезками. Команда Вербова забирает концовки, что говорит не только о высоком игровом мастерстве, но и о морально-волевых качествах и физической подготовке команды. «Динамо», в свою очередь, до сих пор не отошло после битвы с другим «Зенитом», из Санкт-Петербурга. «Соперник сегодня не был идеален, но мы показали ужасающую игру в отдельных компонентах, — сказал в разговоре с журналистами главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — Мы совершили ошибки, которые обычно не совершаем. Не забивали в моментах, которые должны завершать. В результате атаки в аут. Казань играла надежно, но в атаке не блистала. Но наш брак позволил им победить».

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов считает, что ключевым моментом стала психология. «Матч был интересный и нервный. Долгие розыгрыши были на нашей стороне, что дало нам преимущество, уверенность в себе, — отметил он. — Ребята откровенно куражились, несмотря на волнение, показали характер и качественный волейбол». Последний раз чемпионство в Казани праздновали в 2018 году. В тот год Татарстан взял и хоккейный Кубок Гагарина, но с тех пор столица республики ни в одном из крупных командных видов не побеждала. В КХЛ шанс уже упущен, так что «Зенит-Казань» и УНИКС остаются последними надеждами местных болельщиков на большой успех. И судя по полному залу Дворца спорта «Санкт-Петербург», главная мечта казанской публики теперь — золото в волейболе.

Порадует «Зенит» своих зрителей или нет, узнаем уже совсем скоро. Следующая игра — 3 мая на той же площадке.