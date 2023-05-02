«Он был для нас вторым папой». Детский тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО

45-летний волейбольный специалист Денис Ефанов ушел из жизни, прикрывая боевых товарищей.

В первый день мая на сайте волейбольной спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка» появилась печальная новость — в зоне специальной военной спецоперации ушел из жизни тренер Денис Ефанов. Волейбольный наставник погиб 27 апреля в бою, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей.

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой! Его любили все! И мечтали попасть именно к нему в группу! Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек!» — говорится в сообщении СШОР «Уралочка».

Денис Ефанов. Фото Соцсети

Мы были его детьми

Тренерские задатки у Дениса Ефанова начали проявляться, когда он сам еще был ребенком. Его волейбольный наставник в секции не всегда успевал на тренировки из-за работы на заводе. Поэтому ключи от спортивного зала он доверял именно Денису, чтобы тот проводил занятия у детей.

В университете Ефанов понял, что твердо хочет стать тренером. Точнее, этот путь ему подсказала преподаватель вуза. А учитель у него был непростой — чемпионка Олимпиады-1980 Лидия Ивановна Логинова. «Она мне сказала: «Давай я буду готовить из тебя тренера», — вспоминал специалист.

Денис играл на позиции диагонального, но громкой карьеры спортсмена у него не сложилось. Зато все получалось в профессии тренера. В «Уралочке» он работал с 2008 года. Ефанов быстро находил подход к детям. «Понятие «кнут и пряник» — слишком упрощенное видение, — объяснял свои принципы Ефанов. — С помощью кнута и пряника обычно тренируют животных, а мы отличаемся от животных тем, что имеем волю и разум, соответственно, мотивация может быть совершенно разной у каждого ребенка, это все индивидуально. Задача тренера — увидеть эту индивидуальность и ее развить».

Воспитанницы обожали своего наставника. «Денис Валерьевич дал нам любовь к волейболу, рассказал все хитрости и очевидные правила, — заявила «СЭ» одна из его воспитанниц Варвара Кузнецова. — Личные качества нашего тренера можно перечислять бесконечно — насколько он был добр и отдавал всего себя до последнего. Он любил абсолютно каждую из нас. Мы также в нем души не чаяли и готовы были торчать на тренировках до потери пульса. Конечно, это огромная потеря для всей спортивной школы. Многие, включая меня, не могут поверить в случившееся. Мы были его детьми, которых он воспитывал долгие годы. Мы были маленькой семьей. Тяжело осознать, что у нас нет папы».

Денис Ефанов. МАОУ ДО СШОР «Уралочка»

Как я парней оставлю?

Денис Ефанов подпал под частичную мобилизацию. Его призвали в ряды Вооруженных сил РФ 29 сентября. Тренер даже не думал скрываться и с гордостью отправился на службу. Он твердо верил в победу. Один из друзей Дениса поделился перепиской с ним за день до гибели:

— Денис, привет! Как у тебя дела? Когда возвращаешься?

— Привет! Спрашивай, когда победим.

— То есть раньше не отпустят никак, что ли?

— В смысле? Как я парней оставлю?

Прощание с тренером будет организовано в Екатеринбурге, а похороны пройдут в его родном поселке Сарана в Красноуфимском районе Свердловской области. Денису Ефанову было 45 лет. У него остались жена и два сына.