Болгарский диагональный Цветан Соколов — о победах «Динамо» и разнице между российской и итальянской лигами.

5 апреля в Москве стартует «Финал шести» мужской Суперлиги-Париматч. Один из главных претендентов на золото — «Динамо». Команда в декабре выиграла Кубок России, а на прошлой неделе завоевала Кубок ЕКВ. Лидер бело-голубых — болгарский нападающий Цветан Соколов. Он — лучший в чемпионате по среднему количеству очков за сет (5,06). В интервью «СЭ» известный диагональный отметил, что останавливаться на достигнутом не собирается и именно предстоящая развязка — главное событие сезона.

Михайлов — лучший диагональный мира

— В какой момент поняли, что переход в «Динамо» был правильным ходом?

— Когда прошлой весной закончился контракт с Казанью, мне поступали разные предложения. Я встретился со спортивным директором «Динамо» Сергеем Заиченко, который рассказал о проекте бело-голубых и пригласил меня в команду. В Москве собирали молодой коллектив с очень жадными до побед волейболистами. Попробовать что-то выиграть с голодной командой — очень интересно. И уже сейчас очевидно, что я не прогадал.

— Визуально кажется, что сейчас на площадке вам комфортнее, чем было в «Зените» год назад.

— Не сказал бы. В Казани всегда напряжение — там нужны только победы. Но и здесь такая же ситуация. В «Зените» мы не так хорошо начали, но в декабре одержали важнейшую победу в Кубке России в Москве. И я точно не скажу, что прошлый сезон был плохим. Я играл в одной из лучших команд мира. Да, в Лиге чемпионов не получилось. Но, если вспомнить, тогда были большие изменения в составе. Макс Михайлов ушел в доигровку. Все знают, что он лучший диагональный в мире. Но и ему нужно время, чтобы освоиться на новой позиции. Плюс пришел другой тренер — Алексей Вербов. Той команде просто нужно было время. Весной мы играли очень хорошо, но из-за пандемии провести «Финал шести», к сожалению, не удалось.

— Вы назвали Михайлова лучшим диагональным мира, хотя сами играете на этой же позиции. Невозможно представить такую же ситуацию в футболе — чтобы Роналду назвал лучшим нападающим Месси, например.

— Макс очень много раз доказывал свой уровень. Да, мы играем на одинаковых позициях, но я спокойно говорю о том, что он просто машина. Я видел, как он тренируется, и знаю, как тяжело играть против него. Не могу назвать его просто хорошим игроком. И для меня он однозначно входит в топ-3 лучших нападающих в мире.

— В этом сезоне вы с 5,06 очками за сет — лучший нападающий в Суперлиге-Париматч. Своей игрой наверняка довольны?

— Каждый спортсмен знает, что всегда можно играть лучше. Я тоже видел эту статистику, и мне мое положение в рейтинге понравилось. Но я уверен, что процент эффективности мог быть еще выше. Вместе с тем понимаю, что такие цифры накладывают на меня дополнительную ответственность. Команда рассчитывает на меня, и я не должен подводить.

— Для вас как для человека, трижды побеждавшего в Лиге чемпионов, Кубок ЕКВ был существенным турниром?

— Мне было очень интересно. Вот в Кубке России в прошлом году удалось выиграть с Казанью, а теперь — с «Динамо». Класс.

В Кубке ЕКВ я раньше вообще никогда не играл. И для меня было принципиально выиграть. Во-первых, это очень важно для нашей команды, во-вторых, второй такой возможности может просто не быть. Да и перед «Финалом шести», главным моментом сезона, такие положительные эмоции нам очень кстати.

— Оба трофея в этом сезоне «Динамо» выиграло в Питере — и оба раза в финале победило местный «Зенит». После трансферов Егора Клюки и Виктора Полетаева все считали его одним из главных фаворитов сезона. У вас же — шесть побед против Петербурга в шести матчах.

— У Питера действительно суперсостав. Но пока у них много разных проблем. Вот сейчас не играл Полетаев, до этого операцию делали Камехо, еще раньше травма была у Клюки. Мне кажется, что они долгое время просто не могли работать все вместе. Это дает знать о себе. И, как Казани в прошлом году, Питеру сейчас тоже нужно время. Они будут играть лучше. Хотя я очень счастлив, что на данный момент выигрываем мы.

Атаковать через Мусэрского мне проще, чем на чистой сетке

— В отборе за Лигу чемпионов «Динамо» проиграло «Трентино». Сейчас эта команда в финале Лиге чемпионов. Какие чувства?

— Прошло уже много месяцев, и думать о том, что было бы, если бы, нет никакого смысла. Надо смотреть в будущее. А «Трентино» — очень хороший клуб. Я играл там много лет и желаю удачи ему в финале.

— Давайте про будущее. «Финал шести» пройдет в Москве. Это имеет значение?

— Это очень круто. Мы будем играть на своей площадке. А в Болгарии есть такая фраза: дома и стены помогают.

— В России она тоже есть.

— Вот видите. Болельщики — наш седьмой игрок. А дополнительное напряжение нас не пугает, мы очень голодны до побед и сейчас очень агрессивны на площадке. Даже в те моменты, когда играем плохо, все равно вытягиваем матчи. Такое было несколько раз по ходу сезона. В том же Кубке ЕКВ. Но мы терпели и бились. Мы очень хороши именно как команда. Все объединены огромным желанием. Игроки, тренеры — все.

— Вы, кстати, выигрывали чемпионаты Италии, Турции, а вот России — еще нет.

— И я очень хочу! В прошлом году «Финал шести» провести не успели. Теперь же постараюсь приложить все усилия. Мне комфортно работать с главным тренером Константином Брянским, я вижу, как тренируются парни, как все хотят выигрывать трофеи.

— Всем известно, что самые сильные чемпионаты в Европе — российский и итальянский. Вы поиграли в обоих. В чем принципиальные различия?

— Здесь очень силовой волейбол, а в Италии много внимания уделяется тактике. Там нормально смотреть видео по 3 часа. То есть подготовка к играм очень разная. Но в России легко проиграть даже последней команде чемпионата, потому что, сколько над тактикой не думай, когда выходит парень, который подает 120 км/ч, она тебе мало поможет. В Италии такого нет. Как и постоянного большого блока. Здесь — в каждой команде. А вот скорости выше там.

В России упор идет на подачу-блок, а там — на блок-защиту. По физическим параметрам разница ощутимая. Тут на первом плане атлеты — с сильными подачами, высоким прыжком. В Италии больше упор на технику. Но я не буду говорить, что где-то правильно, а где-то нет. Мне вот комфортно в обоих чемпионатах. Я могу пригодиться в любом стиле.

— Павел Панков включил вас в топ-3 лучших диагональных мира. Назовите трех лучших связующих.

— Мне повезло играть с Николой Грбичем, Бруно, Микой Кристиансеном, Александром Бутько. Сложно выбрать. Тем более, что сейчас мне очень комфортно с Павлом. Больше того, он растет на глазах. Я точно включил бы его в число лучших пасующих. Он не только прекрасно ведет игру — для команды важно то, с каким желанием и агрессией он всегда выходит на площадку. Панков заводит всех своей страстью к игре. И у него еще есть резерв. Прежде у Павла не было возможностей выступать за сборную, но, думаю, теперь у него будут шансы. Потому что сейчас он входит в топ-5 пасующих в мире.

— Топ-3 самых неудобных блокирующих, против которых доводилось играть.

— Для меня труднее всего — низкий блок. Потому что его не видно. Все диагональные, которые играют много лет, привыкают к двойному и тройному блоку. А низкий или одиночный блок порой доставляют большие проблемы. Скажу больше, мне проще атаковать через Мусэрского, чем когда сетка чистая и блока вообще нет. Потому что во втором случае я просто теряюсь и не знаю, что делать.

У России отличное поколение

— На следующий сезон вы остаетесь в «Динамо»?

— Да, есть контракт, и меня все устраивает.

— Летом — Олимпиада. К сожалению, без Болгарии. На кого ставите?

— Да, к сожалению. А вопрос очень хороший. Все говорят про Польшу. У них действительно очень мощный состав. Я играл с Михалом Кубяком — это фантастический доигровщик. Но я думаю, что сейчас очень большая возможность у России. У вас подобралось отличное поколение, такое в сборных редко бывает. Россия может обыгрывать кого угодно. Еще две команды — Америка и Бразилия. Вот эта четверка, как мне кажется, и будет разбирать медали.

Да, кто-то сейчас скажет про Францию и Италию. И мне действительно очень нравится, как играют французы. Именно эстетически. Но все-таки я поставил бы на ту четверку, которую назвал.

— А вы с Болгарией готовы пошуметь на чемпионате мира-2022 в России?

— Я бы пока не стал говорить о медалях. У нас сейчас молодая команда, нужно время, чтобы сработаться. Мы очень спокойно выиграли квалификацию на чемпионат Европы-2021, теперь важно продолжить планомерную работу. Потенциал у этой сборной большой. Надеюсь, нам удастся продемонстрировать его в России.