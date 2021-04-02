Казань сенсационно пролетела мимо домашнего финала. Москва разнесла «Динамо-Ак Барс»

В Суперлиге-Париматч-2021 осталось всего две игры: за бронзу и за золото.

Чемпионат России. Полуфиналы

«Локомотив» (Калининград) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18)

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 20:25, 16:25)

Матч за пятое место

«Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:16)

«Локомотив» спутал карты всем. Изначально казалось очевидным, что развязка чемпионата будет классической — с участием двух «Динамо» в финале. Однако в матче группового этапа команда Андрея Воронкова совершенно неожиданно хлопнула Казань. В обоих играх регулярного сезона уверенно побеждало «Динамо-Ак Барс» — дважды по 3:0. Причем в Калининграде ни в одном из сетов не выпустив соперниц за 18 очков. Однако в самый нужный момент «Локо» проявил характер. Важнейшие и волевые 3:2.

Благодаря этому Ирина Воронкова и Ко попали на легкий полуфинал с «Уралочкой-НТМК». Без Ксении Парубец свердловская команда не так опасна. В результате Калининград, несмотря на турбулентность по ходу сезона, снова добрался до финала.



А вот другой полуфинал получился сумасшедшим: Казань против Москвы. Напомним, что последние 10 чемпионатов выигрывали именно эти команды. И они же были фаворитами нынешнего. Разумеется, играть за бронзу неинтересно ни тем ни другим. Для обоих клубов этот полуфинал — матч жизни и смерти. По сути, от победы в нем зависело, успешным будет признан весь этот сезон или нет.

Атмосфера на играх была шикарной. Вот смотришь по ТВ европейские чемпионаты в любом виде спорта — трибуны пустые. Не то. Даже Лига чемпионов не так цепляет — ощущение, что идут какие-то товарищеские матчи на предсезонных сборах. В Казани же на волейбольной арене, несмотря на то что параллельно в городе проходило ледовое шоу Этери Тутберидзе, было очень людно, громко и азартно. И как же это кайфово!

Другое дело, что зрители едва ли остались довольны увиденным. Сухого поражения в полуфинале не ждал никто.

«Динамо-Ак Барс» пришлось тяжело с самого начала. Не успели они толком понять, что матч уже начался — а на табло было 1:5. Правда, к середине сета Казань достала Москву. Забила Федоровцева, потом она же эйсанула, а секундами позже на ее подачах счет вырос до 21:18. Но бело-голубые эту фору отыграли, а концовку провели собраннее. Здорово смотрелась Яна Щербань, хорошо пасовала Татьяна Романова. Именно заслуга связующей — 24-е очко москвичек. А сетбол гостьи реализовали за счет чужой ошибки — Саманта Брисио дала в аут.

В начале второго сета пасовать у Казани вместо Евгении Старцевой вышла Елизавета Попова. Но при счете 12:17 Ришат Гилязутдинов был вынужден произвести обратную замену. Снова не помогло. «Динамо» спокойно додержало пятиочковую разницу до самого конца.

Даже в тот момент не верилось, что все может закончиться в трех сетах. «Динамо-Ак Барс» — победитель регулярки и обладатель Кубка России. Да и вообще эта команда не из тех, что сдается без боя. Однако сегодня в третьем сете Казань просто посыпалась. 6:9, 7:11, а после очередной смачной атаки Гончаровой — 8:15. Тот гвоздь Наталии де-факто отправил казаночек в нокаут. «Динамо» оставалось лишь спокойно добить опустившего руки соперника.

Москвички были лучше и в блоке, и в приеме, и в атаке. Особенно заряжена была Наталья Перейра. У Казани же совершенно провалилась в нападении Брисио — из 20 атак мексиканка реализовала лишь пять. Для сравнения: у 17-летней Федоровцевой из 19 — сразу 9 успешных. Очевидно, что легионеры в этом сезоне «Динамо-Ак Барс» помогали совсем не так, как от них ожидали.

Была ли эта игра досрочным финалом — узнаем уже в субботу. Битва за золото между «Динамо» и «Локомотивом» — в 19:00.