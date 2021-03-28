В волейболе пора решающих битв. За золото, похоже, снова сразятся Казань и Москва

В женской Суперлиге-Париматч стартует «Финал шести» — главное событие сезона.

В понедельник в Казани начинается самая вкусная неделя женского клубного волейбола. На домашней площадке «Динамо-Ак Барс» шесть команд разыграют все: чемпионство, три места в Лиге чемпионов, путевку в Кубок ЕКВ и еще одну — в Кубок вызова. В организационном плане это одна из репетиций мужского чемпионата мира, который летом в 2022 года состоится в том числе и в столице Татарстана.

Формат

Регламент развязки сезона следующий. Шесть команд поделены на две группы. Согласно жребию, в одну попали «Динамо-Ак Барс», калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон», в другую — «Динамо», свердловская «Уралочка-НТМК» и «Минчанка». По итогам кругового турнира, по две лучшие команды из каждого трио выйдут в полуфиналы. Полуфиналы и финал пройдут по классической схеме, в один матч.

Для команд из Минска и Саратова выход в финальную стадию — уже большое достижение. «Протон» в битве за «Финал шести» неожиданно прошел краснодарское «Динамо», хотя в регулярном чемпионате южанки набрали аж на 17 очков больше. Белорусская команда в своем противостоянии с «Ленинградкой» также была андердогом, но сумела проявить большее желание и выбила команду из Санкт-Петербурга. Для «Протона» и «Минчанки» попадание в шестерку — огромный успех и, если одна из этих команд сумеет подняться выше пятого места, это будет сенсацией.

«Уралочка-НТМК» легендарного Николая Карполя к решающим матчам всегда в огне. Но теперь команде из Свердловской области будет особенно трудно прыгнуть выше головы, потому что из-за травмы еще в конце ноября выбыла главная звезда команды — Ксения Парубец. Полноценно заменить ее просто невозможно. В регулярке клуб болтало из стороны в сторону, но даже при таких раскладах полуфинал — абсолютно посильная для самого титулованного клуба России задача. А вот третье место, дающее путевку в Лигу чемпионов, станет настоящим подвигом.

«Локомотив» в феврале-марта провел хорошую серию, но в целом Калининград выглядел слабее, чем в двух предыдущих сезонах. С немкой Луизой Липпман, которая присоединилась к команде после Нового года, в атаке стало повеселее, но прежней уверенности у коллектива Андрея Воронкова пока не видно. Другое дело, что «Финал шести» — особенная история. И потенциал «Локомотива» достаточно высок для того, чтобы в одном-двух матчах обыграть кого угодно. По крайней мере, на российской арене. Задача-минимум же, очевидно, место в тройке.

Федоровцева против Гончаровой: кто кого перестреляет?

Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, в финале снова сойдутся два «Динамо» — московское и казанское. Именно эти коллективы — лучшие по итогам регулярного сезона. И только эти клубы побеждали в чемпионате страны на протяжении 10 последних лет.

В двух матчах регулярного сезона победили москвички, но в финале Кубка России лучше были казаночки. Апрельские матчи должны расставить все точки в этом сезоне.

Особенно интересным предстоящий «Финал шести» будет для Серджио Бузато, главного тренера нашей женской сборной. Вопросов по комплектованию России на Олимпийские игры у него наверняка полно. И вот даже на примере противостояния двух «Динамо» завязки есть на каждой позиции. Напролом рвется в Токио 17-летняя Арина Федоровцева. Если она ярко проведет ключевые матчи сезона, то практически наверняка гарантирует себе место в команде. Их перестрелка с московской примой Наталией Гончаровой обещает стать одной из интриг концовки Суперлиги-Париматч. За право первой связки поборются Евгения Старцева и Татьяна Романова. На блоке принципиальное соперничество у Ирины Фетисовой и Ирины Королевой. Каждой есть, что доказывать. А с учетом того, что оба клуба выступили неудачно в Лиге чемпионов, закончить сезон на победной ноте категорически важно и для одних, и для других.

Расписание «Финала шести»

29 марта, понедельник

16.00. Уралочка-НТМК — Минчанка

19.00. Локомотив — Протон

30 марта, вторник

16.00. Динамо (Москва) — Уралочка-НТМК

19.00. Динамо-Ак Барс — Локомотив

31 марта, среда

16.00. Минчанка — Динамо (Москва)

19.00. Протон — Динамо-Ак Барс

2 апреля, пятница

13.00. Матч за пятое место

16.00. Полуфинал

19.00. Полуфинал

3 апреля, суббота

16.00. Матч за третье место

19.00. Финал