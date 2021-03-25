«Динамо» пятый раз за сезон побило питерский «Зенит». И выиграло для России престижный европейский турнир

Москвичи спустя шесть лет снова победили в Кубке ЕКВ.

Кубок EKB. Финал. Второй матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 25:23, 26:28, 24:26).

Первый матч — 2:3

Кубок ЕКВ — второй по значимости клубный турнир Европы после Лиги чемпионов. У России здесь очень хорошие традиции. За последние восемь лет сразу четыре разных клуба из нашей страны добирались до финала, и «Динамо» (2015) с «Белогорьем» (2019) в итоге выигрывали трофей. В этом сезоне и вовсе дело дошло до русского финала.

Пути команд к решающему матчу

При этом не сказать, что «Зениту» и «Динамо» пришлось приложить для титульных матчей непомерно много усилий. Из-за пандемии нынешний Кубок ЕКВ получился скомканным. Обе наши команды начали сразу с 1/8 финала. Там москвичи вынесли сербскую «Воеводину», а питерцы — болгарский «Хебар». Четвертьфиналы также состояли из одного лишь матча — и там румыны с чехами составить конкуренцию нашим топ-клубам, естественно, не смогли.

Полуфиналы были полноценными: игра дома — игра на выезде. И вот тут команда Туомаса Саммелвуо в ответной встрече оказалась на грани. В Бельгии местный «Греньярд» вынес «Зенит» 3:0 и вел 14:10 в «золотом сете». Однако питерцы в абсолютно безнадежной ситуации на подачах Ивана Подребинкина сотворили настоящее спортивное чудо, выиграв 18:16.

Динамовцы параллельно легко одолели французский «Монпелье». Так команды, сыграв всего по четыре матча, добрались до финала еврокубка. Фаворитами изначально выглядели москвичи. «Динамо» дважды обыграло Питер в Суперлиге-Париматч этого сезона, а также в финале Кубка России. Вот и первый матч финала Кубка ЕКВ остался за командой Константина Брянского — 3:2.

Панков — снова MVP

В Санкт-Петербурге, городе, который примет матч-открытие чемпионата мира-2022 в России, «Динамо» также сразу взяло быка за рога. Начали — 5:1. И весь сет держали комфортное преимущество. В огне был Антон Семышев, реализовавший все восемь атак, которые ему доверил Павел Панков. Итог — 25:21.

Начало второй партии также осталось за гостями — 5:2. В этот момент Туомас Саммелвуо выпустил Ореоля Камехо, получившего травму еще в декабре и с тех пор толком не игравшего. В общем-то, почему нет? Терять было нечего. И уроженец Кубы, у которого теперь российское гражданство, стал одним из героев сета. «Зенит» горел 15:20, но сумел достать москвичей. А при 22:22 Ореоль одиночным блоком вывел питерцев вперед. На кураже хозяева довели партию до победы.

В следующей снова именно благодаря Камехо ход игры перевернулся. «Динамо» вело 20:18, однако на подачах мощного темнокожего доигровщика «Зенит» достал соперника, а потом и вовсе вышел вперед. Концовка сета стала одним из ключевых моментов всего финала Кубка ЕКВ. Питерцы поочередно имели три сетбола, а на одном из них даже свою атаку — но все тот же Камехо не забил. В ответ супернападающий «Динамо» Соколов сначала затруднил хозяевам подачу так, что те не смогли ничего придумать и проиграли мяч, а потом Цветан оформил красивейший эйс. У Егора Клюки и Ко больше права на ошибку не было — нужно было выигрывать три сета подряд.

Но в четвертой партии москвичи замучили хозяев своими острыми подачами. «Зенит» цеплялся до последнего, отыграл «минус три» при счете 19:22 (кстати, опять на подачах Камехо). Но эффектная атака Семышева и эйс Панкова поставили точку в матче. Именно Павла признали MVP турнира. Как и в декабре в этом же самом дворце спорта — на Кубке России.

Не будь у «Зенита» травмирован Виктор Полетаев, может быть, в этом противостоянии все сложилось бы по-другому. Но это лишь теория. А на практике «Динамо», которое с 2015 года не выигрывало вообще никаких турниров, сначала перехватило у Питера Кубок России, а теперь еще и Кубок ЕКВ. Больше того, благодаря победе в регулярном чемпионате «Финал шести» Суперлиги-Париматч пройдет в Москве. И команда Брянского совершенно точно настроена в нынешнем сезоне на требл.