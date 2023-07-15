В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши

Крутой трансфер для «Белогорья» Тетюхина и Волкова.

Волейбольный клуб «Белогорье» подписал первого в истории российской суперлиги игрока из Китая. Команда, которой руководят Сергей Тетюхин и Александр Волков, усилилась 24-летним Чжан Цзининем, выступающим на позиции доигровщика. Цзининь — лидер своей сборной и один из лучших игроков Азии на своей позиции и по своему возрасту. Ранее он выступал за польский клуб «Трефл Гданьск». Как клубу из Белгорода удалось перехватить его из Европы, чего ожидать от Чжана в России и нужно ли нашим клубам активнее обращать внимание на новые рынки?

В мужском волейболе китайцы не блистали

«Белогорье» — один из лидеров российского волейбола нулевых и начала десятых. Однако команда из Белгорода давно не показывает результатов прежних лет. Решение федерации волейбола России проводить матчи класико между «Белогорьем» и «Зенит-Казань» были скорее данью уважения за прежние заслуги, нежели реальным положением вещей.

Пусть белгородцы постепенно выходят из той ямы, в которую сами себя загнали, расстояние между ними и чемпионами страны значительное. Тем не менее стратегию в клубе выбрали верную. Дали шанс проявить организаторские качества местной легенде Сергею Тетюхину, он в свою очередь решил рискнуть и поверить в бывшего коллегу по сборной Александра Волкова. Пока что тандем Тетюхина-менеджера и Волкова-тренера не сыграл ни одного официального матча, но уже летними трансферными решениями они заставили о себе говорить всю лигу.

Еще бы, ведь ранее ни разу в истории российского чемпионата у нас не играли волейболисты из Китая. В отличие от женского волейбола в мужском китайцы не сказать что считаются весомой силой. Мужская сборная КНР, к слову, всего лишь два раза квалифицировались на Олимпиаду — в 1984-м в Лос-Анджелес на фоне бойкота Игр странами Варшавского договора и в 2008-м в Пекине, когда получили квоту на участие на правах хозяев соревнований. Тогда китайцы сенсационно заняли пятое место — но ни до, ни после они не были на мировых стартах так высоко. Среди прочих достижений разве что регулярные медали на чемпионате Азии, однако уровень конкуренции на турнире несравним с европейским форумом, да и последняя победа датируется 1999 годом. Тем не менее Цзининь — важное исключение и конкретно этот диагональный уже несколько лет подряд показывает волейбол мирового класса.

Фото Global Look Press

Попал в Польшу бесплатно, но быстро стал лидером клуба

Отсутствие успехов китайцев на крупных турнирах и относительная закрытость страны — весомые аргументы, по которым ранее российские скауты не обращали внимания на китайский рынок. Собственно, и в другие европейские чемпионаты представителей Поднебесной приглашали не часто. На текущий момент Чжан — единственный китайский игрок в Европе. Помимо него в иностранных чемпионатах играют только пять человек, но в их случае речь идет только о Японии, Катаре и Казахстане.

Цзининь выступал в Польше, одном из самых интересных национальных чемпионатов. Надо признать, что его клуб «Трефль» хоть и лидировал в лиге в середине прошлого десятилетия, сейчас не блещет и держится только в середине турнирной таблицы. Тем не менее показывать лидерские качества даже в такой команде дорогого стоит, и Чжана поляки явно не хотели отпускать. Притом что он достался им бесплатно — по программе обмена.

В Китае трудоустройством спортсменов за границей занимается федерация. В рамках сотрудничества страны с Польшей в Гданьск и поехал Цзининь на правах одного из самых перспективных вместе с двумя китайскими тренерами на стажировку. Другое дело, что мало кто ожидал увидеть резкий прогресс необычного новичка в Европе. Колоритного диагонального сразу приметил Тетюхин-младший, регулярно отслеживающий главные лиги, в том числе и Польшу.

Павел предложил отцу навести справки насчет игрока, и после анализа его игры генеральный директор «Белогорья» подключил к решению вопроса экс-тренера сборной России Сергея Шляпникова. Дело в том, что Шляпников часто бывает в Китае, имеет много связей в волейбольной среде этой страны и знаком с общей ситуацией. К слову, Сергей еще весной говорил, что нашим клубам стоит обратить внимание на этот рынок.

Фото ВК «Белогорье»

«Белогорье» может задать новый тренд на трансферном рынке

«В Китае есть игроки, которые по своему уровню не затерялись бы в клубах нашей суперлиги или высшей лиги А, — рассказывал в беседе с «Российской газетой» Шляпников. — Поэтому вполне возможно переориентировать их, к примеру, с японского чемпионата на российский». В Японии китайцы действительно играют относительно регулярно и не на последних ролях.

Насколько китайские волейболисты будут востребованы в России, во многом, конечно, зависит от того, как покажет себя Цзининь. Его трансфер — еще один эксперимент нового руководства «Белогорья», успех которого откроет интересные возможности для всех команд суперлиги. В текущих условиях, когда легионеры из привычных стран приезжать в Россию опасаются, выход на новые рынки может стать хорошим вариантом. Ранее в Белгород приехал волейболист из Марокко Мохамед аль Хачдади — команда Тетюхина и Волкова претендует на звание самой колоритной.

Что важно, игроков не смущает географическое положение клуба и связанные с ним логистические сложности. К примеру, больше года не функционирует белгородский аэропорт, а тот же китаец Чжан еще в Польше жаловался на то, как много времени нужно тратить в Европе на переезды из одного города в другой. Несмотря на разницу в расстояниях в Китае, ее съедали скоростные поезда, в то время как команды Старого Света чаще всего перемещаются на автобусе.

Тем не менее белгородцам удалось собрать крепкий коллектив, который Цзининь только усилил. Теперь у дебютанта тренерского цеха Волкова есть выбор на этой позиции — либо Павел Тетюхин со своими плюсами, либо китаец Чжан со своими. В порядке и другие линии «Белогорья». На бумаге у клуба есть все, чтобы вернуться в российскую элиту. Тем интригующе выглядит новый сезон.