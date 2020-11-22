Легендарный Алекно поедет на Олимпиаду не с Россией, а с Ираном. Что происходит?

Персы уговаривали тренера с лета — и получили российского тренера в свою сборную.

Для тех, кто не следит за волейболом пристально, это может стать шоком: Владимир Алекно — тот самый, который в Лондоне-2012 привел Россию к одной из главных побед в истории отечественного спорта — будет тренировать Иран и с этой командой отправится на Игры в Токио. Складно уложить такую информацию в голове действительно непросто. Романыч вел вперед наших волейболистов на трех последних Олимпиадах и для многих болельщиков до сих пор является неотъемлемой частью сборной. Он пропитан патриотизмом — это чувствуется в каждом его интервью. Плюс скептически относится к тренерам-легионерам.

Однако весной сам станет таковым.

Почему он не в российской сборной

В уходящем десятилетии казанский «Зенит», которым руководит Алекно, уничтожал всех не только в России, но и в Европе. Клуб из Татарстана за восемь лет пять раз взял Лигу чемпионов. Победная сказка закончилась (или приостановилась?) в 2019-м. «Зенит» сенсационно проиграл Суперлигу кемеровскому «Кузбассу», а Владимир Романович потом признал: за эти годы они стали слишком сытыми. Очевидно, он относил это и конкретно к себе. После стольких лет побед наступило пресыщение. Финалы и титулы уже не будоражили воображение. Новые кубки воспринимались обыденно. Плюс не все гладко было со здоровьем.

Алекно взял паузу: Казань в следующем сезоне тренировал Алексей Вербов, а сам он остался в роли консультанта. И искренне не знал, вернется ли еще в игру по-настоящему.

Нового тренера сборной выбирали к 1 марта 2019-го. И уже тогда федерация сделала ставку на молодого и голодного до побед финна Туомаса Саммелвуо. Того самого, который спустя два месяца в золотой серии своим «Кузбассом» сломит «Зенит» Алекно, что только подчеркнет неслучайность выбора в его пользу.

Летом со сборной Саммелвуо красиво выиграет Лигу наций и уверенно отберется на Олимпиаду. А осенью пролетит в чемпионате Европы, внезапно проиграв в четвертьфинале. Последнее насторожит руководство ВФВ, но не более. Менять тренера после одной осечки, пусть даже столь обидной, было бы слишком жестко. Так что в Токио Россию повезет именно Туомас.

Как всплыл Иран

После прошлого сезона, который из-за пандемии так и не был доигран, Алекно почувствовал силы и желание вернуться. Вербову поступило предложение руководить «Зенитом» на двоих, но Алексей посчитал эту идею не самой лучшей и отправился в Кемерово — самостоятельно тренировать «Кузбасс». Романыч же снова у руля Казани, и сейчас именно его команда лидирует в Суперлиге-Париматч. Кстати, в декабре в полуфинале Кубка России сойдутся «Зенит» Алекно и питерский «Зенит» Саммелвуо — пропускать такое нельзя, даже если у вас есть уважительная причина.

Этим летом, когда стало известно, что Алекно возвращается в большое тренерское плавание, на него вышли представители иранской сборной. Сначала он был просто в шорт-листе кандидатов. Затем персы стали сокращать список и постепенно там осталось только двое: Алекно и аргентинец Даниэле Кастеллани. Как писал мне иранский коллега, фаворитом всегда шел россиянин, но у руководства не было уверенности, что он согласится. На днях стало известно, что добро от тренера, выигравшего Олимпиаду-2012, получено.

Подробно говорить об Иране на данный момент сам он не хочет. Сказал лишь, что четвертая Олимпиада будоражит. Наверное, больше мы услышим только после официального подписания контракта, которое произойдет после завершения сезона «Зенита» — то есть в апреле-мае. Но очевидно, что голод, которого в 2019-м Алекно так не хватало, вернулся.

One more look ? ...#Tokyo2020 Men's & Women's Indoor #Volleyball Pools!



The pool composition for the men's & women's volleyball tournaments at the Olympic Games has been confirmed.



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FIVB Olympic Website: https://t.co/hk6b0DGKEM pic.twitter.com/daHLVeWrF4 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) January 31, 2020

Что такое волейбол в Иране

В прошлом году я был в Урмии на этапе Лиге наций и просто обалдел от того, как там относятся к волейболу. После каждой победы иранцев весь город вываливал на улицы — люди пели, кричали, бесновались и танцевали полночи. От арены до гостиницы было минут 10-15 езды, но автобус с национальной сборной ехал по 1,5-2 ч, потому что повсюду были дичайшие пробки и столпотворение. Люди просто бесцельно ездили и ходили по городу, веселясь и поздравляя друг друга.

Саид Маруф, уроженец этого региона и капитан сборной, там вообще как божество. Вы когда-нибудь видели, чтобы взрослые суровые мужики кричали от восторга, прикоснувшись к стеклу автобуса, за которым сидит их кумир? Если нет, поезжайте в Урмию. У Маруфа в Instagram 1,8 млн подписчиков. Для сравнения, это на 400 тысяч больше, чем у самого популярного футболиста России Артема Дзюбы. Влияние в стране по любым вопросам у Саида, сами понимаете, огромнейшее. А обожание — на уровне Елизаветы II в Великобритании. Ни один волейболист мира не может похвастаться подобным. Конечно же, с ним советовались и по поводу Алекно.

Именно от Маруфа во многом зависит и результат сборной. Он один из лучших связующих современности. В последние годы в Иране появились нападающие, способные играть в быстрый волейбол, проповедуемый Маруфом, и мощные блокирующие. В результате вырисовалась симпатичная команда. Иранцы стали пятыми на Олимпиаде в Рио, а в прошлом году со второго места вышли в «Финал шести» Лиги наций, в котором, правда, заняли все то же пятое место.

Алекно за пару месяцев работы едва ли что-то глобально перестроит в иранском волейболе. Но персам нужны не революционные инновации, а победный дух тренера, его умение вытаскивать ключевые матчи и добиваться результата.

В Токио иранцы сыграют в группе с Японией, Венесуэлой, Польшей, Италией и Канадой. Выход в четвертьфинал кажется абсолютно посильной задачей. А уже там, не исключено, сыграть придется против российской сборной.