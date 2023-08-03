«Волейбол без России — неполноценный. Его просто обокрали». Интервью с Геннадием Шипулиным

Вице-президент ВФВ — о великом прошлом и славном будущем любимой игры.

На прошлой неделе отечественный волейбол отмечал важный праздник — свое столетие. По России прокатился фестиваль «От Калининграда до Камчатки», посвященный любимой игре. После празднований «СЭ» поговорил с вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, много лет работавшим в клубе «Белогорье», Геннадием Шипулиным.

Тренерская работа — ювелирное искусство

— Как вы отмечали праздник?

— Очень хорошо отметили. Я сейчас нахожусь в Крыму. Как вице-президент федерации собрал турнир памяти Вячеслава Зайцева. Мы с ветеранами сыграли матч. Встречался с руководством Ялты по развитию волейбола, к чему проявляется огромный интерес. Общался с детьми, тренерами. Поэтому бурно отмечал. Все города откликнулись на этот праздник, который раз в сто лет бывает. И президент обратил внимание — вышло соответствующее постановление. Вообще волейбол заслуживает того, чтобы праздник отмечали повсеместно.

— Для вас это значимое событие? Чувствуете свой вклад?

— Естественно. Большую часть своей жизни я посвятил волейболу, работал в волейбольном клубе. История сама за себя говорит. У «Белогорья» есть хорошие результаты. Я очень доволен, что воспитал несколько десятков, даже сотен граждан России, замечательных людей, спортсменов. Мои ребята блистали на всех аренах России и мира. Волейбольная пирамида в Белгороде строилась практически 40 лет, и город встал на вершину мирового волейбола. Много очень сделано, много прекрасных звезд, которых знают повсеместно. Я мечтал об этом. Учился у великих тренеров, таких как Платонов, Карполь, Чесноков и многие-многие другие. Никогда не стеснялся учиться. Всегда уделял этому много времени. Рад, что поработал главным тренером сборной. К сожалению, Олимпиаду не выиграл, но был вторым-третьим.

Геннадий Шипулин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какое самое важное событие можете выделить в этой волейбольной жизни?

— Значимо то, что удалось создать клуб в провинциальном городе и воспитать чемпионов Олимпиад, мира и Европы, а на клубном уровне мы выиграли все турниры. Появились такие имена, которые знает весь мир: Серей Тетюхин, Тарас Хтей, Вадик Хамуцких, Дима Мусэрский и много-много других. Всех не перечислить. Поэтому важно, что я, как звено, пригодился российскому волейболу. Главное, что я встретил на своем жизненном пути олимпийского чемпиона и тренера Юрия Наумовича Венгеровского, который вложил в меня рациональное зерно. Он привел меня в команду и многое дал. Хотелось бы, чтобы после меня это дело сохранилось. Я очень этого хочу. В этом году мне уже будет 70, поэтому уступаю дорогу молодым. Состояние здоровья не позволяет вести такой активный образ жизни и руководить клубом.

— Можете вспомнить какой-нибудь совет или урок от Юрия Наумовича?

— Он дал главное — уметь определять, кто будет играть и на каком месте. Мало кто знает, что шесть волейболистов на площадке практически не взаимозаменяемы. У них у каждого своя профессия. Они как отдельные механизмы в шестеренке. Необходимо смотреть, какая у игрока координация, какая харизма, какой характер. Например, мы долго определяли амплуа Сергею Тетюхину. Он был и связующим, и диагональным, а в конце концов стал прекрасным доигровщиком. Все не так просто. Юрий Наумович всегда помогал мне в этом. Говорил, что тренерская работа — это тоже искусство, только ювелирное.

— У отечественного волейбола множество побед на международных соревнованиях. В чем его сила, на ваш взгляд?

— Наши люди каждый день доказывают, что они не только в волейболе самые сильные. Только некоторые не слышат, не верят и не хотят нас видеть сильными. Мы в любом деле сильные. Потому что мы едины, умеем бороться, до конца отдаваться, учиться, любить свою родину, свое отечество и биться за это. Поэтому нам уступают наши оппоненты. У них склад ума другой. Они слишком долго думают, совершают много ошибок, поэтому мы их обходим.

Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Все вернется на круги своя

— Не обидно, что сейчас наш волейбол отрезан от международного?

— Обидно, что мы вообще находимся в таком сложном состоянии. Больно. Я верю в то, что мы доживем, когда и на нашей улице будет праздник. Мы должны победить. Это все неправда, это все искусственно создано, это очень плохо. Люди посвящают волейболу годы. Но может случиться такое, что кто-то не успеет получить свои злополучные медали международных соревнований, потому что в лучшие годы их карьеры наша страна находилась под санкциями. Обидно. Я вспоминаю, как мы в субботу-воскресенье играли в чемпионате России, а в среду должны были играть в Испании, Италии или Германии. Сегодня этого нет. Да и сборная сидит на голодном пайке. Но верю, что не за горами тот день, когда все вернется на круги своя.

— Что такое мировой волейбол без России?

— Скажу, что еще неизвестно, кому в данной ситуации лучше, а кому хуже. Не представляю волейбол без России. Такой волейбол неполноценный. Его просто обокрали. Это неправильно.

— Что делать нашим ребятам в нынешней ситуации?

— Ребятам нужно только работать. И в волейболе, и в других сферах. Других вариантов нет. Работать, работать и еще раз работать. Необходимо показывать хорошие результаты пока в России, а потом время пройдет и рассеется туман. Думаю, эти недалекие люди, которые сегодня принимают решения, если не образумятся, то поумнеют.

— Насколько сейчас, на ваш взгляд, волейбол популярен в нашей стране?

— Волейбол очень любят в России. Видна большая работа Всероссийской федерации волейбола, Николай Платонович Патрушев уделяет очень много времени. Конечно, мы не можем показать себя на международном уровне, но то, что сегодня есть, сделано на высоком уровне. Созданы все условия, построены новые арены, залы, и их достаточное количество. Есть перспективы и в пляжном, и в классическом волейболе. Нам нужно эту высокую планку держать независимо от политической ситуации.

— Каким вы видите будущее нашего волейбола?

— Я верю, что мы будем побеждать на мировых аренах. Вижу славное будущее у наших ребят. Конечно, хотелось бы, чтобы быстрее это закончилось. Будем надеяться, что все сложится хорошо. Я бесконечно люблю этот вид спорта и верю, что мы останемся на высоком уровне.