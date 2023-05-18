FIVB считает Россию виновной в переносе мужского ЧМ-2022. Они издеваются?

Международная федерация волейбола затягивает процесс дела о компенсации.

В конце лета 2022 года в России должен был стартовать большой волейбольный праздник — чемпионат мира среди мужских команд. К масштабному событию готовились долго и основательно. Турнир хотели провести в 10 городах и погрузить страну в атмосферу, схожую с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Однако после начала СВО FIVB неделю подумала и решила отстранить наши команды от соревнований, а также забрать права на проведение чемпионата мира. Соревнования перенесли в Польшу и Словению, а место российской сборной на турнире заняла команда Украины.

Всероссийская федерация волейбола практически сразу потребовало от FIVB компенсации. Ведь на организацию мероприятия были потрачены огромные деньги, в том числе из государственного и местных бюджетов. Это и разработка фирменного стиля, и закупка необходимого инвентаря, и строительство и дооборудование спортивных арен, и много чего еще. ВФВ оценила ущерб от отмены чемпионата мира в 80 миллионов долларов. Но прошло больше года, а никаких решений судов до сих пор нет. Так что же происходит?

Затянутый процесс

По установленному порядку, Всероссийская федерация волейбола сначала должна была обратиться со своими претензиями не в Спортивный арбитражный суд, а в арбитражный суд FIVB. Наверное, всем было понятно, каким будет это решение, но с ним Международная федерация затянула. Четких сроков для вынесения вердикта у арбитража FIVB прописано не было.

Лишь в конце апреля 2023 года ВФВ наконец-то подала иск в CAS. Сумма требуемой компенсации — 76 миллионов долларов. Она включает в себя взнос за право проведения чемпионата мира (40 миллионов), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 миллионов) и возмещение расходов Всероссийской федерации и оргкомитета на подготовку (не менее 23 миллионов). Правда, подача иска в CAS не означает скорого решения. Об этом рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко на недавней пресс-конференции.

«Временные рамки не могу обрисовать. Они до бесконечности. Мы и не ждали от этого процесса какой-то скорости. Он уже идет. 28 апреля ВФВ подала апелляцию в CAS на решение арбитража FIVB, которой были поданы документы в марте — апреле (2022 года), практически сразу после отмены чемпионата мира. Вместо предполагаемых трех недель на решение вы видите, сколько времени прошло, прежде чем мы смогли подать апелляцию на их отказ. Сейчас процесс в CAS на стадии выбора арбитров сторон. Но вчера (16 мая) FIVB попросила отсрочки, чтобы выбрать арбитра. Эти отсрочки будут продолжаться. Может быть, что-то понадобится и нам отсрочить. Поэтому по срокам не могу дать ответа», — заявил Яременко.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сами виноваты?

Если говорить о шансах ВФВ, то они в CAS хорошие. Об этом тоже рассказал генсек организации: «Перспективы, если брать сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно сохраняются хорошие. Действительно все договоры и контракты на нашей стороне. Вопросы только в сумме компенсации, которую должна была бы выплатить FIVB при отмене чемпионата мира по собственной инициативе либо по форс-мажору. Проблема в том, что FIVB считает виновным в отмене чемпионата мира именно нашу сторону. Даже не считает отмену чемпионата мира форс-мажорным обстоятельством. Не собирается возвращать деньги. Все усилия предприняты, все шаги сделаны, все лучшие силы привлечены. Поэтому ждем, когда будут назначены арбитры. Дело будет развиваться, не имея каких-то временных рамок».

Звучит нелепо, что в отмене волейбольного праздника, которого у нас ждали очень давно (в России чемпионаты мира не проводились), виновата сама ВФВ. При этом Международная федерация волейбола практически не дает своих комментариев, изредка выдавая сухие ответы на запросы журналистов.

«FIVB может подтвердить, что Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд по поводу переноса чемпионата мира по волейболу среди мужчин, — последнее заявление организации изданию Inside the Games. — Мы будем решительно оспаривать это, но, поскольку это дело продолжается, мы не будем делать никаких дальнейших комментариев на данном этапе».

Иван Яковлев, Павел Панков, Максим Михайлов, Егор Клюка, Валентин Голубев на Олимпиаде в Токио. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Шансы на Олимпиаду

Продолжается отстранение российских команд от международных соревнований. При этом, если наши волейбольные сборные все-таки допустят, то шансы попасть на Олимпиаду очень высокие.

«Шансы действительно большие, в районе 99-100 процентов, пройти по рейтингу без отборов. Дедлайном я бы поставил дату окончания мировых отборов. К тому времени, плюс одна неделя, формируются рейтинги для жеребьевок в группах. Обычно за один год мы уже знаем соперников в наших группах. Отбор проходит в сентябре. Конец сентября — тот дедлайн, до которого стоит ожидать положительного решения».

В марте этого года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Некоторые федерации уже приняли данные рекомендации. Однако волейбол в них не вписывается. В своем заявлении Международный олимпийский комитет исключает допуск в командных видах спорта. В России перспективу понимают, но продолжают проводить сборы национальных команд.

«У нас общее мнение, что первые команды должны собраться, чтобы отметить тех волейболистов, достойных быть в сборной. Мы должны получить информацию, обменяться ей, познакомиться с тренером, потренироваться в элитном составе, чтобы в тот момент, когда нас допустят, мы могли выйти на международную арену», — сказал Яременко.

Сейчас Всероссийская федерация волейбола в поисках соперников для национальных сборных. Организация ближе всего к соглашению провести товарищеские матчи с Китаем и с Ираном у мужчин.