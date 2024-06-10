Жаркое межсезонье в суперлиге.

До старта нового волейбольного сезона еще больше двух месяцев, игроки пока наслаждаются заслуженным отпуском, но многие выйдут из него уже в новой команде. Трансферных новостей этим летом предостаточно. Но не только волейболисты меняют клубы. Межсезонье подарило несколько громких тренерских назначений. Рассказываем, как изменятся штабы команд мужской и женской суперлиги.

Топ-клубы меняют рулевого

В женском чемпионате тренерские перестановки уже произошли минимум в пяти командах. Две из них случились в топ-клубах: «Локомотиве» и московском «Динамо».

Калининградскую команду покинул болгарский специалист Радослав Арсов. Он подхватил «Локо» по ходу прошлого сезона на девятом месте регулярки и довел клуб до финала суперлиги, завоевав серебряные медали. Как сообщалось на сайте клуба, да и сам Арсов объяснял в интервью, из российской команды он ушел по семейным обстоятельствам.

На место главного тренера «Локомотива» два года спустя возвращается Андрей Воронков. Специалист покидал клуб в 2022-м с золотой медалью, но неприятным скандальным шлейфом. Напомним, что в пятом матче финальной серии против «Уралочки» тренер позволил себе расистское высказывание в адрес игрока соперника Айламы Сесе. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В результате дисциплинарная комиссия ВФВ дисквалифицировала Воронкова на два года. Весной 2023-го второй год сделали условным.

Андрей Воронков. Фото ВК «Локомотив» Калининград

Специалист возглавил мужской клуб суперлиги «Урал», однако долго в нем не задержался. Уже в декабре контракт с ним был расторгнут. Сейчас в «Локомотив» возвращается не только Воронков, но и его дочь Ирина. Два сезона она провела в турецком клубе «Экзачибаши», в составе которого выиграла клубный чемпионат мира и дважды становилась второй в Лиге чемпионов и чемпионате Турции.

Новый главный тренер пришел в московское «Динамо». Вместо Константина Ушакова наставником бело-голубых стал Александр Кошкин. При Ушакове столичный клуб выдал впечатляющую серию из завоеванных трофеев — пять подряд. За год были выиграны два Кубка, чемпионат, Кубок Столетия и Суперкубок. Однако в последнем розыгрыше суперлиги «Динамо» не справилось с «Локомотивом» в полуфинале и с «Ленинградкой» в серии за бронзу.

Кошкин до этого хорошо проявил себя в «Динамо-Метар», построив симпатичную команду. В Челябинске хотели сохранить специалиста на следующий сезон, но Александр решил принять новый вызов. Ушаков же недолго оставался без работы и возглавил «Заречье-Одинцово». При этом пока нет новостей от «Динамо-Метар». После ухода Кошкина о назначении нового рулевого не сообщалось.

Еще одним клубом, решившимся на перемены, стала «Тулица». Контракт с Андреем Подкопаевым был расторгнут по обоюдному согласию, а на его место пришел Алексей Бабешин. До этого Бабешин никогда не работал с женскими командами, а последним местом работы у него был «Кузбасс», с которым он расстался в феврале этого года.

Владимир Алекно. Фото CEV

Романыч снова в деле

В мужской суперлиге тренерская перестановка пока одна, но зато какая! Питерский «Зенит» возглавил Владимир Алекно. Последним местом работы Романыча, как называют наставника игроки, была сборная Ирана. Он вывел ее на ОИ-2020, где Иран не смог выбраться в плей-офф.

После Игр в Токио Алекно взял паузу в тренерской карьере, пока не принял предложение «Зенита». В Санкт-Петербурге наставника ждет непростая задача. Команда каждый раз является претендентом на золото чемпионата, но пока в коллекции медалей такого достоинства у нее нет. А последние три сезона «Зенит» остается за пределами призовой тройки. Будет интересно понаблюдать, как получится в Северной столице у тренера, приведшего нашу сборную к победе на Олимпийских играх.

У соседей «Зенита» — «Динамо» из Ленобласти главный тренер не поменялся, но в штабе есть интересное назначение. В клуб пришел известный итальянский специалист по общефизической подготовке Себастьяно Киттолини. В свое время он успел поработать с различными российскими командами, в том числе женской сборной.

Сезон в России стартует 22 августа у мужчин и 25 августа у женщин Кубком Легенд. В нем, по аналогии с прошлогодним Кубком Столетия, участвуют по восемь сильнейших команд по итогам сезона-2023/24. Старт регулярки суперлиги намечен на начало сентября.