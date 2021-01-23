«Зенит» СПб обыграл «Зенит-Казань»

В матче 19-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди мужин «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл «Зенит-Казань» (3:1). Команда набрала 42 очка и лидирует в турнирной таблице.

Чемпионат России. Мужчины

19-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа) — 1:3 (25:23, 21:25, 15:25, 17:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (25:18, 20:25, 25:18, 20:25, 13:15)

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:23, 27:25)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 2:3 (23:25, 25:19, 25:20, 18:25, 10:15)

«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» — 3:1 (21:25, 25:17, 25:17, 27:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:15)