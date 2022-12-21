Кобзарь: «Жена видела, как Дзюба играл в большой теннис, я бы после тренировки физически это не вывез»

Волейболист «Зенита» Игорь Кобзарь поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

«Про Артема знаю одну забавную историю. Он же в прошлом сезоне в Петербурге еще выступал. Моя жена играет в большой теннис иногда. И несколько раз видела, как Дзюба тоже играл на соседнем корте. Я поражался, помню: «Он на тренировках не устает, что ли?» Просто для меня невозможно потренироваться, а потом еще пойти поиграть в большой теннис. Я это физически не вывезу. Я должен все равно восстанавливаться», — приводит слова Кобзаря Metaratings.ru.

34-летний Дзюба на данный момент является свободным агентом. В начале ноября 2022 года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.