Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал обезьяной кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК».

«Конечно, тренер не прав в этом высказывании. Так нельзя. С другой стороны, Россия не играет в еврокубках. Никаких санкций, кроме внутренних, ждать не стоит. Публично извиниться в такой ситуации — это нормальная история. Расизм недопустим. У меня хорошие отношения с Андреем Геннадьевичем, но защищать я его не буду. Должны быть извинения и пару матчей дисквалификации — этого достаточно с него», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»