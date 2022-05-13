«Уралочка» потребовала извинений от тренера «Локомотива» за оскорбление волейболистки

Руководство «Уралочки-НТМК» настаивает на публичных извинениях от главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Последний в финале чемпионата России по волейболу среди женщин назвал «обезьяной» спортсменку из уральской команды.

«Конечно, мы однозначно хотим, чтобы главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» публично извинился перед игроком нашего клуба, это первое. И второе, чтобы дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рассмотрела этот вопрос», — цитирует ТАСС представителя «Уралочки-НТМК» Константина Панова.

Во время тайм-аута Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Видео появилось в сообществе «Волейбольный клуб «Уралочка».

В екатеринбургском клубе посчитали, что слова были сказаны в адрес игрока команды. В составе «Уралочки-НТМК» играет кубинская волейболистка Аилама Монталво.

12 мая «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в решающем, пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин. Волейболистки «Локомотива» во второй раз подряд стали чемпионками России.