Губерниев заявил, что тренера Воронкова надо выгнать из профессии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым. По словам журналиста, его надо выгнать из профессии за расизм.

«Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал Губерниев в Telegram.

Вчера, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» уже потребовала публичных извинений. За команду из Екатеринбурга выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.