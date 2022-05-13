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Сегодня, 10:55

Губерниев: «Воронков — расист! Его надо с треском выгнать из профессии»

Губерниев заявил, что тренера Воронкова надо выгнать из профессии
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым. По словам журналиста, его надо выгнать из профессии за расизм.

«Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» — написал Губерниев в Telegram.

Вчера, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» уже потребовала публичных извинений. За команду из Екатеринбурга выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Андрей Воронков
Дмитрий Губерниев
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