«Зенит» победил АСК в чемпионате России по волейболу
20:38
«Зенит» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России победил АСК со счетом 3:0.
Питерцы занимают пятое место в таблице суперлиги. Нижегородцы — на шестом месте.
Чемпионат России
Мужчины
10-й тур
АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (16:25, 22:25, 20:25)
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