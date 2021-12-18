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«Зенит» победил АСК в чемпионате России по волейболу

20:38

«Зенит» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России победил АСК со счетом 3:0.

Питерцы занимают пятое место в таблице суперлиги. Нижегородцы — на шестом месте.

Чемпионат России

Мужчины

10-й тур

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (16:25, 22:25, 20:25)

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Роман Шишов все материалы автора
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