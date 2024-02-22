Игрок московского «Динамо» подал заявление на волейболиста «Кузбасса» после крупного долга

Игрок московского «Динамо» Михаил Падо подал заявление в полицию на волейболиста «Кузбасса» Никиту Козлова, сообщает Baza.

По данным источника, Козлов занял у Падо полмиллиона рублей на лечение матери, которая на самом деле здорова.

Отмечается, что это не первый случай, когда игрок бело-голубых занимает деньги Козлову, с которым они знакомы давно. Ранее он давал ему в сумме более 600 тысяч рублей на дорогостоящие лекарства и лечение матери.

По информации источника, когда Падо обратился за долгом к сестре Козлова, девушка сказала, что о болезни матери слышит впервые.