Вице-президент федерации Шипулин прокомментировал спор волейболистов Падо и Козлова

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о подаче заявления в полицию игроком московского «Динамо» Михаилом Падо на волейболиста «Кузбасса» Никиту Козлова из-за крупного долга. По данным источника, Козлов занял у Падо полмиллиона рублей на лечение матери, которая на самом деле здорова.

«В Федерации не было такого прецедента, это впервые. Думаю, что два субъекта, два клуба, как минимум, должны поднять этот вопрос, как развиты отношения между двумя игроками. Это личное дело каждого. Если будут вопросы к Федерации, ничего исключать нельзя, могут быть наложены, как минимум, какие-то ответственные моменты на клуб. Есть правоохранительные органы, законодательные моменты, которые тоже исключать нельзя. Должны разбираться по закону, как в таких случаях поступают. Во всяком случае, у нас такого прецедента не было. Думаю, это совсем не компетенция федерации», — сказал Шипулин «СЭ».

Отмечается, что это не первый случай, когда игрок бело-голубых занимает деньги Козлову, с которым они знакомы давно. Ранее он давал ему в сумме более 600 тысяч рублей на дорогостоящие лекарства и лечение матери.

По информации источника, когда Падо обратился за долгом к сестре Козлова, девушка сказала, что о болезни матери слышит впервые.