Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в женской Суперлиге, одержав седьмую победу подряд

Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в матче 7-го тура женской Суперлиги, одержав седьмую победу подряд.

В другом матче «Енисей» победил «Липецк».

После семи туров «Динамо» из Москвы лидирует в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Тулица» располагается на 7-й строчке — 12 очков. «Енисей» идет на 11-м месте (6 очков), «Липецк» — на 14-м (1 очко).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

7-й тур

Енисей (Красноярск) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:16)

Тулица (Тульская область) — Динамо М (Москва) — 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 28:30)