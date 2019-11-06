Московское «Динамо» обыграло АСК и лидирует в чемпионате России

Завершились матчи четвертого тура российской мужской волейбольной Суперлиги.

После четырех туров турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо». Команда в трех партиях обыграла нижегородский АСК. Вторым идет новосибирский «Локомотив», обыгравший «Кузбасс» (3:1). Обе команды выиграли четыре стартовых матча.

Россия. Мужчины. Суперлига

4-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань" — 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 22:25)

«Динамо» (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:15, 25:22)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21)

«Урал» (Уфа) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:14, 20:25, 25:21, 25:21)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (25:14, 22:25, 25:23, 21:25, 9:15)

«Газпром-Югра» (Сургут) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:14)

6 ноября.