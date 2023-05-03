«Локомотив» стал инициатором сокращения срока дисквалификации тренера Воронкова за расизм

Как рассказал «СЭ» генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков, клуб попросил Всероссийскую федерацию волейбола сократить срок дисквалификации Андрея Воронкова за оскорбление кубинки Аиламы Монталво из «Уралочки» в матче прошлогоднего чемпионата России.

— Правительство Калининградской области, которое уделяет большое внимание развитию волейбола в регионе, и наш клуб «Локомотив» выступили с инициативой сокращения срока дисквалификации Андрею Воронкову. И обратились по этому поводу во Всероссийскую федерацию волейбола. Руководство ВФВ пошло нам навстречу, на заседании Исполкома было принято решение о том, что дисквалификация сокращена до одного года, и ее срок истекает в середине мая.

С этого момента Андрей Геннадьевич может вернуться к работе в российских клубах. Уверен, что это пойдет только на пользу отечественному волейболу, ведь Воронков — один из лучших российских тренеров, который добивался успеха и с женскими, и с мужскими командами. Он не только дважды выиграл золото чемпионата России с нашим «Локомотивом», но и побеждал с мужской сборной России на чемпионате Европы, с новосибирским «Локомотивом» дважды брал Кубок России и выиграл Лигу чемпионов. Безусловно, его возвращение в волейбол — это большой плюс для нашего любимого вида спорта и будет способствовать его дальнейшему развитию! И лично я очень рад за Андрея Геннадьевича, — ответил Косырьков на вопрос «СЭ».

Ранее исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградского «Локомотива» Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво.

Воронков возглавляет «Локомотив» с 2018 года и дважды привел команду к победе в чемпионате России.