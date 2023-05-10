«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу
Новосибирский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» в четвертом матче серии за третье место в плей-офф суперлиги — 3:1. Встреча прошла в Новосибирске.
Команда из Новосибирска выиграла серию до трех побед со счетом 3-1.
«Локомотив» выиграл бронзовые награды чемпионата России в третий раз.
7 мая казанский «Зенит» победил в финальной серии московское «Динамо» (3-0) и стал чемпионом России в 11-й раз.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Матч за 3-е место
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13)
Счет в серии: 3-1
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