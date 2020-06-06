Либеро Шишкин пополнил состав «Кузбасса»

Либеро Владимир Шишкин в сезоне-2020/2021 будет выступать за «Кузбасс», сообщает сайт кемеровского клуба.

Прошлые два сезона 30-летний игрок провел в «Динамо-ЛО». Первым профессиональным клубом в карьере Шишкина стал «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга (2008/2012), а с 2012 по 2018 он защищал цвета новоуренгойского «Факела».

Владимир Шишкин — победитель Кубка ЕКВ (2017), серебряный призер Кубка ЕКВ (2016), серебряный призер Универсиады (2017) и двукратный победитель высшей лиги «А».

— Ожидания от предстоящего сезона в «Кузбассе», конечно, самые высокие. Очень сильно успел соскучиться по волейболу, хочется быстрее приступить к тренировкам, хочется, чтоб быстрее начались игры и накал тот страстей, который будет всегда на играх «Кузбасса», потому что болельщики болеют очень хорошо — это еще один игрок на площадке для команды. Я очень рад, что буду выступать за кемеровский клуб, я по-настоящему счастлив. В команду готов принести позитивные эмоции, заряженность на каждую игру, борьбу за каждый мяч, — рассказал Владимир Шишкин.