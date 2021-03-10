«Кузбасс» обыграл «Енисей» и поднялся на 2-е место в суперлиге
21:23
В Кемерово состоялся перенесенный матч 9-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором местный «Кузбасс» победил красноярский «Енисей».
Благодаря этой победе кемеровский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице, обогнав казанский «Зенит».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:14, 22:25, 25:12, 27:25)
10 марта.
14-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Динамо М (Москва) — 2:3 (26:24, 25:27, 13:25, 26:24, 12:15)
10 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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