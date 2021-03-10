«Кузбасс» обыграл «Енисей» и поднялся на 2-е место в суперлиге

В Кемерово состоялся перенесенный матч 9-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором местный «Кузбасс» победил красноярский «Енисей».

Благодаря этой победе кемеровский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице, обогнав казанский «Зенит».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:14, 22:25, 25:12, 27:25)

10 марта.

14-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Динамо М (Москва) — 2:3 (26:24, 25:27, 13:25, 26:24, 12:15)

10 марта.