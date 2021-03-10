Стали известны все пары плей-офф женской суперлиги
20:55
Стали известны все пары плей-офф женской суперлиги — Париматч. В предварительном раунде сыграют:
«Енисей» — «Локомотив»
«Протон» — «Динамо» Краснодар
«Минчанка» — «Ленинградка»
«Липецк» — «Уралочка-НТМК»
Победитель предварительного этапа чемпионата России станет известен 13 марта.
Отметим, что казанское и московское «Динамо» начнут выступление в плей-офф со второго раунда.
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