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Стали известны все пары плей-офф женской суперлиги

20:55

Стали известны все пары плей-офф женской суперлиги — Париматч. В предварительном раунде сыграют:

«Енисей» — «Локомотив»

«Протон» — «Динамо» Краснодар

«Минчанка» — «Ленинградка»

«Липецк» — «Уралочка-НТМК»

Победитель предварительного этапа чемпионата России станет известен 13 марта.

Отметим, что казанское и московское «Динамо» начнут выступление в плей-офф со второго раунда.

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