«Динамо-Ак Барс» выиграло регулярный чемпионат женской суперлиги

В Казани прошел перенесенный матч 17-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Динамо-Ак Барс».

Выигранные 2 стартовых сета позволили казанской команде занять первое место по итогам регулярного чемпионата женской суперлиги, набрав 1 очко в матче. Всего же «Динамо-Ак Барс» набрало 71 очко в 26 матчах. Московское «Динамо», в активе которого 70 очков после 26 матчей, закончило регулярный чемпионат на второй позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

17-й тур

Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо М (Москва) — 2:3 (25:17, 25:17, 25:27, 18:25, 12:15)