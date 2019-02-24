Иван Ухов: "Финны будут биться за каждый мяч"

Защитник сборной России по баскетболу Иван Ухов поделился ожиданиями от матча с Финляндией, который пройдет в Перми. От этой встречи зависит судьба путевки на чемпионат мира и Олимпийские игры.

– Уверен, что атмосфера будет просто нереальной, – цитируют "Известия" Ухова. – В Перми очень многие любят баскетбол, поэтому самая горячая поддержка нам обеспечена. К тому же сборная в "Молоте" еще не проигрывала. Это хороший знак перед решающим матчем.

Я играл в первом матче с Финляндией и могу сказать, что это очень сыгранная, крепкая команда. Тогда нам было непросто, а в этот раз будет вдвойне сложнее. Во-первых, к финнам подъедут все лидеры, во-вторых, на кону путевка на чемпионат мира. Уверен, что финны будут биться за каждый мяч. Нам надо приложить максимум усилий для победы.