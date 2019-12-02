Источник: волейболистки краснодарского «Динамо» три месяца не получают зарплату

Волейболистки краснодарского «Динамо» почти три месяца не получают зарплату, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В кубанском клубе есть задержка по зарплате за сентябрь, октябрь и «почти ноябрь».

В субботу «Динамо» в седьмом туре суперлиги уступило челябинскому «Динамо-Метар» (2:3). Это поражение стало шестым кряду для команды в чемпионате России.