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Источник: волейболистки краснодарского «Динамо» три месяца не получают зарплату

20:40

Волейболистки краснодарского «Динамо» почти три месяца не получают зарплату, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В кубанском клубе есть задержка по зарплате за сентябрь, октябрь и «почти ноябрь».

В субботу «Динамо» в седьмом туре суперлиги уступило челябинскому «Динамо-Метар» (2:3). Это поражение стало шестым кряду для команды в чемпионате России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191202/1561870414.html

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