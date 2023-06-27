В России начали производить волейбольные мячи в рамках импортозамещения

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что на чемпионате страны будут играть мячами, которые производятся в России в рамках импортозамещения.

«В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье. Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России. В течение трех ближайших месяцев мы обеспечим мячами Суперлигу и Высшую лигу А. Что касается затрат, то были привлечены частные инвесторы», — цитирует Шевченко ТАСС.

Чемпионат России по волейболу стартует 14 октября. В первом туре «Кузбасс» сыграет с АСК.