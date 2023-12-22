Брянский: «Торговля флагом и гимном не должна быть»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал об ожиданиях перед Олимпиадой в Париже.

— МОК командные виды не пускает. Надеетесь, что будет российский волейбол в Париже?

— В Париже, наверное, маловероятно. Хотя политическая ситуация меняется стремительно. Наша команда готова на 100 процентов.

— Как вы воспринимаете эти условия МОК?

— Я, конечно, воспринимаю негативно. Изначально торговля флагом и гимном не должна быть. Это нарушает олимпийское движение. Поэтому хотелось, чтобы более справедливо отнеслись.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.