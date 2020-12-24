«Факел» обыграл АСК, «Урал» победил «Белогорье»

«Факел» победил АСК (3:2) в матче 16-го тура российской Суперлиги Париматч среди мужчин. Команда из Нового Уренгоя набрала 29 очков и занимает третье место. Также состоялся матч седьмого тура, где «Урал» победил «Белогорье» (3:1).

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

«Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:22)

16-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород) — 3:2 (25:17, 22:25, 25:17, 21:25, 15:13)