Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Волейбол   //    Россия
Допинг

Дисквалифицированный за кокаин Мороз не стал оспаривать наказание

28 ноября 2019, 15:00

Дисквалифицированный за употребление кокаина диагональный Павел Мороз не стал оспаривать наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Дмитрия Резванова.

О дисквалификации российского волейболиста на 18 месяцев было объявлено в июле. Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), «Кузбасс» (2010-2013), «Локомотив» (Новосибирск, 2013-2015), «Инчхон Эйр Джамбос» (Корея, 2015-2016), «Урал» (2016-2017), «Факел» (2017-2018), «Динамо-ЛО» (2018).

Волейболист является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7219691

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир