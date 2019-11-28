Дисквалифицированный за кокаин Мороз не стал оспаривать наказание

Дисквалифицированный за употребление кокаина диагональный Павел Мороз не стал оспаривать наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Дмитрия Резванова.

О дисквалификации российского волейболиста на 18 месяцев было объявлено в июле. Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

Мороз выступал за МГТУ (2004-2010), «Кузбасс» (2010-2013), «Локомотив» (Новосибирск, 2013-2015), «Инчхон Эйр Джамбос» (Корея, 2015-2016), «Урал» (2016-2017), «Факел» (2017-2018), «Динамо-ЛО» (2018).

Волейболист является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.