Диагональный Клец продлил контракт с «Енисеем»

Диагональный Кирилл Клец продлил контракт и на следующий сезон остается в «Енисее», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний волейболист пополнил состав команды в прошлом году, перейдя из «Хипо Тироль Унтерхахинг».

? Наш диагональный Кирилл Клец продлил контракт и на следующий сезон остаётся в «Енисее». 22-летний волейболист пополнил состав нашей команды в прошлом году, перейдя из «Хипо Тироль Унтерхахинг» (Германия). pic.twitter.com/4Y2s8bdXXW — vcenisey (@vcenisey1) April 2, 2020

В этом сезоне в чемпионате России Клец провел 19 матчей, набрал 302 очка и вошел по набранным очкам в десятку самых результативных игроков суперлиги сезона-2019/2020.