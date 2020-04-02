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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Диагональный Клец продлил контракт с «Енисеем»

16:31
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Диагональный Кирилл Клец продлил контракт и на следующий сезон остается в «Енисее», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний волейболист пополнил состав команды в прошлом году, перейдя из «Хипо Тироль Унтерхахинг».

В этом сезоне в чемпионате России Клец провел 19 матчей, набрал 302 очка и вошел по набранным очкам в десятку самых результативных игроков суперлиги сезона-2019/2020.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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