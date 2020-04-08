Четырехкратная чемпионка России Раевская приостановила карьеру

Четырехкратная чемпионка России в составе московского «Динамо» Екатерина Раевская взяла паузу в карьере, сообщает Twitter женской суперлиги.

26-летняя либеро выступала за «Динамо» с 2015 года. В составе сборной России Раевская выиграла Универсиаду-2015.