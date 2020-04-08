Четырехкратная чемпионка России Раевская приостановила карьеру
15:33
Четырехкратная чемпионка России в составе московского «Динамо» Екатерина Раевская взяла паузу в карьере, сообщает Twitter женской суперлиги.
26-летняя либеро выступала за «Динамо» с 2015 года. В составе сборной России Раевская выиграла Универсиаду-2015.
Либеро московского @vldinamo Екатерина Раевская решила сделать перерыв в карьере ?— Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) April 8, 2020
Волейболистка выступает за московский клуб с 2015 года. pic.twitter.com/sQGZroNPZj