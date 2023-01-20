Волейбол
Статьи
Новости Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 12:35

Украинский волейболист бежал из команды, чтобы не играть вместе с россиянином. Скандал в Турции

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Тимофей Полуян.
Фото Global Look Press
Игрок сборной Украины Тимофей Полуян по требованию своей федерации разорвал только что подписанный контракт с командой из Бурсы.

«Грязными играми» назвал турецкий волейбольный клуб Hekimoglu GCT из Бурсы ситуацию вокруг своего украинского новичка Тимофея Полуяна. 24-летний доигровщик сборной Украины самовольно покинул расположение своего клуба, с которым подписал контракт всего несколько дней назад — 14 января. Причиной стало давление национальной федерации, которая по политическим причинам под угрозой лишения лицензии запрещала Полуяну выступать в одной команде с россиянином Алексеем Налобиным. Если подобная ситуация повторится и с другими представителями Украины, то в игровых видах спорта в Европе наступит настоящий хаос.

Запрещено находиться в одном клубе с русским

Прошлый сезон Тимофей доигрывал в Турции за команду «Соргун», лидером которой был россиянин Роман Данилов. И это обстоятельство совершенно не волновало ни самого украинского волейболиста, ни его федерацию. В межсезонье «Соргун» по финансовым причинам отправился в низший дивизион и отказался от услуг легионеров. Так что Полуяну пришлось искать новое место работы. Чем так не угодил украинской стороне именно Налобин — сказать сложно. Этот 33-летний блокирующий не является игроком нашей сборной и за свою долгую карьеру очень много выступал в разных европейских чемпионатах. Тем не менее скандал вышел громкий.

Андрей Рублев. Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?

«Украинский игрок Тимофей Полуян, трансфер которого был осуществлен 14 января, был включен в заявку на матч против «Галатасарая» 16 января, хотя и не вышел на площадку, — говорится в заявлении команды «Хекимолгу». — После игры менеджер волейболиста сообщил, что игроку поступил звонок из Федерации волейбола Украины с требованием покинуть нашу команду, так как за нее выступает россиянин Алексей Налобин. Полуяну было сказано, что ему запрещается находиться в одном клубе с русским и если он не покинет «Хекимолгу», то лишится лицензии и места в сборной страны».

Кроме того, турецкий клуб сообщил, что украинская сторона предлагала им разорвать контракт с Налобиным, обещая прислать вместо российского игрока равноценную замену с Украины. «Мы заявили, что не собираемся в этом участвовать, поскольку подобный подход полностью противоречит духу спорта, — говорится в заявлении «Хекимолгу». — Мы потребовали от игрока соблюдения контракта, однако пока шли переговоры с менеджером, Полуян самовольно покинул расположение команды. Мы намерены защищать наши законные права в данной ситуации. Наш клуб никогда не допустит, чтобы спортсменов использовали в грязных играх».

Тимофей Полуян. Фото sohu.com
Тимофей Полуян.
sohu.com

Капитан молодежной сборной

Полуян считается перспективным волейболистом. Он был капитаном молодежной сборной Украины, играл за национальную команду на чемпионате мира. В 2019 году Тимофей побеждал вместе с «Любляной» в чемпионате Словении, правда, затем отправился на заработки в Китай и ОАЭ и сейчас навряд ли может считаться звездой. «Хекимолгу» по итогам прошлого сезона сумел подняться в главную лигу чемпионата Турции, однако после 15 туров является одним из аутсайдеров, занимая 12-е место из 14 возможных. Желанием укрепить состав и было вызвано приглашение украинского диагонального посреди чемпионата. Матч против «Галатасарая» 16 января, кстати, завершился домашним поражением команды из Бурсы со счетом 1:3.

Алексей Налобин в прошлом четыре сезона выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор», затем играл в кемеровском «Кузбассе» и краснодарском «Динамо». В сезоне-2015/16 он стал серебряным призером чемпионата Германии и завоевал Кубок страны в составе «Фридрихсхафена». С 2016 по 2018 год он выступал в чемпионате Польши за «Эффекторе». Сезон-2018/19 провел во французском клубе «Монпелье», затем вернулся в Россию в красноярский «Енисей». В 2020 году он играл в Румынии, затем — снова во Франции, пока наконец прошлым летом не получил приглашение в Турцию.

Российский фланг на&nbsp;матче с&nbsp;участием Даниила Медведева в&nbsp;Мельбурне 16&nbsp;января. На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы

В этом сезоне Алексей входит в тройку лучших блокирующих турецкого чемпионата, но, несмотря на все свои скитания по Европе, никогда не считался суперзвездой и не привлекал к себе внимания тренеров сборной России. «Позиция украинской федерации волейбола понятна. Я благодарен руководству клуба, что продолжило работу со мной», — приводит слова ветерана «БО-спорт».

Не исключено, что политический фон в этой ситуации — лишь прикрытие и агент украинца просто нашел для него более выгодный вариант трудоустройства. Международная федерация волейбола в последнее время сквозь пальцы смотрит на трансферные нарушения с политическим налетом. Так, в марте прошлого года уроженцу Украины с российским паспортом Дмитрию Пашицкому было позволено без каких-либо последствий разорвать контракт с питерским «Зенитом» и перебраться в польскую команду ЗАГСА.

21
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости