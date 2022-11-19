Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт

В результате атаки погибло 95 человек, еще около 100 получили ранения.

В деревне Шах Хасан Хан, расположенной в 30 километрах от города Лакки Марват на северо-западе Пакистана, 1 января 2010 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории мирового спорта. Во время волейбольного матча местной лиги, на котором присутствовало несколько сотен болельщиков, в том числе детей, на спортивную площадку выехал автомобиль под управлением террориста-смертника. Остановившись прямо в центре корта, преступник привел в действие взрывное устройство. Взрыв был настолько сильным, что, помимо спортивного сооружения, оказались полностью разрушены все жилые дома и постройки в радиусе нескольких сотен метров. В результате атаки погибли 95 человек, ещё больше сотни получили ранения различной степени тяжести.

В сообщении для СМИ представитель пакистанской полиции Хабибулла Хан заявил, что в машине находилось не менее 300 килограммов взрывчатки. Учитывая, что Лакки Марват — маленький город без развитой инфраструктуры, к месту происшествия были направлены военные и спасательное оборудование из других регионов страны. По одной из версий, такая большая мощность для взрыва была выбрана не просто так. Дело в том, что во время матча рядом со стадионом проходила встреча местных старейшин, которые обсуждали организацию отпора террористическим группировкам. Таким образом, преследовали сразу две цели. С одной стороны, наказать непокорных местных. С другой — показать, что командные виды спорта, такие как баскетбол, волейбол и футбол, являются «неисламским видом отдыха».

По заявлению пакистанских властей, террористический акт был осуществлен талибами, которые до недавнего времени контролировали этот регион. Однако позднее стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя радикально-исламистская суннитская группировка «Техрик-е Талибан Пакистан», которая напрямую не объединена с афганским «Талибаном» (организация запрещена в РФ), но тесно с ним сотрудничает.

Фото Global Look Press

Мировая реакция

Страшному теракту предшествовали другие события, случившиеся в стране незадолго до Нового года. 28 декабря, в день Ашуры, в финансовой столице Пакистана Карачи террорист-смертник подорвал взрывное устройство в толпе шиитов. Сразу после теракта, унесшего жизни 44 человек, в городе начались беспорядки и массовые протесты, которые длились вплоть до злосчастного 1 января. В те дни в стране перестали работать банки, биржи и магазины, встал весь общественный транспорт, люди перестали выходить на работу. 1 января, когда события в Карачи продолжали развиваться, прогремел еще один мощный взрыв, буквально парализовавший всю страну.

События в Пакистане сильно отразились на всем мировом сообществе. Тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон сделала заявление, в котором объявила, что Белый дом в несколько раз увеличит свою помощь Исламабаду в борьбе с терроризмом. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев направил президенту Пакистана Асифу Али Зардари послание с соболезнованиями, в котором осудил действия террористов и заявил, что Российская Федерация окажет Пакистану всю необходимую помощь. Страшные и кровавые события на волейбольном матче заставили мировое сообщество и лидеров многих стран объединиться, благодаря чему было совершено несколько успешных операций, направленных против талибов.

Фото Global Look Press

Неспокойный регион

Город Лакки Марват расположен недалеко от регионов Пакистана Южного и Северного Вазиристана, которые находятся на границе с Афганистаном. Учитывая, что в этой стране крупнейшей политической силой являются талибы, пакистанские провинции также считались неспокойными. Уже много лет власти двух стран ничего не могли поделать с активностью боевиков запрещенного движения. С октября 2009 года пакистанская армия вела массированное наступление против талибов на территории Южного Вазиристана, и именно с этим связывают выбор места для страшного теракта, случившегося на волейбольном матче.

Террористическое нападение, произошедшее в Шан Хасан Хане, по сей день считается одним из самых ужасающих и кровавых терактов за всю историю спорта. Но, разумеется, все знают еще и о нападении палестинских боевиков на делегацию Израиля в Олимпийской деревне в Мюнхене-1972. Также в памяти дикий случай, когда автобус со сборной Шри-Ланки по крикету в 2009-м был атакован в Пакистане группой террористов, вооруженных гранатометами. А в 2013 году прогремели взрывы на финише Бостонского марафона. Все это — ужасные примеры того, как спорт становится заложником грязных политиков и радикалов.