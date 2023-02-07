Супружеская пара волейболистов погибла под завалами в Турции. Во время землетрясения они находились в гостях

27-летняя Бетюль выступала за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа, а ее муж Бедреддин Чакыр играл на любительском уровне.

Второй день главная новость в международной повестке — ситуация в Турции. Сильнейшее за последние годы землетрясение уже унесло жизни нескольких тысяч человек. Это только те, чьи тела уже нашли спасатели, — не меньше до сих пор лежат под завалами. Не обошла стороной катастрофа и мир спорта. Из-за чрезвычайной ситуации в стране отменили любые спортивные и массовые мероприятия, но и это не главное. Недавно стало известно, что трагедия унесла жизни волейбольной семьи — профессиональной волейболистки и ее супруга-любителя.

Землетрясение унесло жизни красивой волейбольной семьи из эпицентра толчков

Землетрясение амплитудой 7,8 балла. Человечество давно такого не видело, неудивительно, что число погибших при землетрясении, по последним данным, составляет уже 3419 человек, раненых — 20 534. Обрушилось 5575 зданий, многих до сих пор не нашли под завалами, так что информация по потерям неизменно будет обновляться — и явно только в большую сторону. Так, недавно спасатели в городе Кахраманмараше нашли молодую семью — Бетюль и Бедреддин Чакыров. Это чета из мира волейбола — 27-летняя Бетюль выступала за турецкий клуб «Меринос» из Газиантепа, а ее муж Бедреддин играл на любительском уровне.

«Мы потеряли наших волейболистов во время землетрясения, которое глубоко потрясло всю нашу страну. Мы желаем Божьей милости Бетюль и Бедреддину и выражаем соболезнования их семье, близким и нашему обществу», — говорится в заявлении на сайте.

Чакыр уже не играла в основе своей команды. Перед этим сезоном она взяла паузу в карьере, поскольку хотела сконцентрироваться на семье и родить ребенка. Но для команды «Меринос» из первой лиги турецкого волейбола (на дивизион ниже сильнейшей суперлиги) она навсегда останется своим человеком. Бетюль — воспитанница «Мериноса» и всю карьеру выступала именно за этот клуб.

Бедреддин был фанатом «Мериноса». В детстве он занимался волейболом и планировал стать профессионалом. Планы изменила травма, которая вынудила его найти другое занятие в жизни. Тем не менее он не бросил любимое увлечение и продолжил играть на любительском уровне. А в свободное время посещал матчи «Мериноса», где и познакомился с Бетюль. На их свадьбе была вся команда, а Бедреддин ездил с клубом на выезд и организовывал активную группу поддержки.

Бетюль Чакыр.

С Федоровцевой из «Фенербахче» все в порядке — Стамбул далеко от эпицентра

Конечно, ни Бетюль, ни тем более Бедреддина нельзя назвать звездами волейбола даже по меркам Турции. Но они были важны для своего клуба, своего города. Но главное — для своих родных и близких. Как и многие другие, чьи жизни унесла трагедия этих дней. В Кахраманмараше семейная пара была в гостях у родственников супруга. Постоянно Чакыры жили в Газиантепе — это примерно 50 км от того места, где их нашли под завалами. Но останься они дома, шансов на спасение у них было бы еще меньше. Дело в том, что эпицентр чудовищного землетрясения был как раз рядом с родной ареной «Мериноса». Из хороших новостей для поклонников этого клуба — чудом практически не пострадал их домашний стадион, хотя многие дома в округе даже не подлежат восстановлению. Правда, местным жителям еще долго будет не до волейбола...

Уже известно, что под завалами также погиб вратарь турецкого клуба второй лиги «Ени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан. Кроме того, родные не могут связаться с ганским футболистом «Хатайспора» Кристиана Атсу. Футболист, ранее игравший за «Челси», «Эвертон» и «Ньюкасл», пока что числится в списках пропавших без вести. По распоряжению министра молодежной политики и спорта Турции Мехмета Касапоглу в стране отменили все спортивные мероприятия до особого распоряжения.

В сильнейшей волейбольной лиге Турции, кстати, играет одна из спортсменок сборной России. Арина Федоровцева — нападающая «Фенербахче» и одна из лучших игроков мира. К счастью, Стамбул далеко от эпицентра подземных толчков, и города на Босфоре разрушения не коснулись. Все в порядке и с Ариной — ее отец Сергей Федоровцев уже сообщил российским СМИ, что связался с дочерью. Она почувствовала вибрацию в доме, но ничего серьезного.

Стамбул живет своей жизнью, хоть и скорбит вместе со всей остальной страной по погибшим и старается принимать участие в помощи пострадавшим. На приличном расстоянии от эпицентра были и Анаталья с Измиром — популярные места отдыха россиян, где в том числе проводили зимние сборы российские футбольные клубы. Судя по всему, у них пока что все в порядке, хотя не отразиться общая ситуация в стране на них не может.